Globe Soccer Award 2020: Cristiano Ronaldo áp đảo trước giờ G

Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào đêm trao giải tại Dubai lúc 21 giờ 30 ngày 27.12, và truyền hình trực tiếp với bình luận tiếng Việt duy nhất trên hệ thống Truyền hình FPT và ứng dụng di động Foxy.

Globe Soccer Award là giải thưởng do Hiệp hội các CLB bóng đá châu Âu (ECA), Hiệp hội các nhà những nhà quản lý cầu thủ châu Âu (EFAA) phối hợp cùng LĐBĐ châu Âu và LĐBĐ châu Á tổ chức. Globe Soccer Awards tôn vinh các nhân vật bóng đá xuất sắc nhất trong năm, bao gồm từ cầu thủ, HLV, trọng tài… Giải thưởng, được tổ chức với sự phối hợp của Hội đồng Thể thao Dubai và Hội nghị Thể thao Quốc tế Dubai, diễn ra tại Khách sạn Armani ở Burj Khalifa, ngay sau Hội nghị Thể thao.

Tại Việt Nam, Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu bản quyền lễ trao giải bóng đá thế giới uy tín cuối cùng trong năm này, tiếp nối sau FIFA The Best 2020 vừa qua. Các nhà tổ chức đã thông báo vào hôm thứ Ba rằng hơn 13 triệu người hâm mộ đã tham gia vào vòng bình chọn cuối cùng, nâng tổng số lên 21 triệu. Ronaldo đã nhận được 42% phiếu bầu cho Cầu thủ của năm, còn Lewandowski đang theo sát và đứng thứ hai với 38% số phiếu. Messi đứng thứ ba với 20% phiếu còn lại.

Năm nay, giải thưởng 'Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ' với những ứng viên Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Robert Lewandowski đang nhận nhiều sự quan tâm. Ở hạng mục "Câu lạc bộ xuất sắc nhất thế kỷ", khá bất ngờ khi tượng đài bóng đá Ai Cập - Al Ahly vượt mặt Bayern Munich và Barcelona để đua tranh gắt gao cùng Real Madrid (32% số phiếu so với 36%). Phiếu bầu của người hâm mộ đóng góp 40% vào quyết định chung, 60% còn lại thuộc về ban giám khảo.

Dù được tổ chức đến nay đã tròn một thập kỷ, nhưng với sự 'mập mờ' và tương đối cảm tính trong cách thức bầu chọn, trao giải; đây vẫn luôn là lễ trao giải gây tranh cãi bậc nhất làng túc cầu đương đại. Từ năm 2010 đến nay, Cristiano Ronaldo có tới 6 lần thắng giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm, với 4 chiến thắng liên tiếp từ 2016 tới nay; còn Lionel Messi chỉ thắng đúng 1 lần.

Franck Ribery một lần thắng giải năm 2013, năm mà Cristiano Ronaldo đã có màn lật kèo ngoạn mục ở cuộc đua Quả bóng vàng sau khi FIFA gia hạn thời gian bình chọn. Năm 2012, người được vinh danh là Radamel Falcao, một 'gà cưng' khác của Jorge Mendes. Ở hạng mục trọng điểm còn lại là Người đại diện xuất sắc nhất năm, Jorge Mendes thống trị với 9/10 lần được xướng tên. Ngoại lệ duy nhất thuộc về Mino Raiola năm 2016.

Vậy nên giới truyền thông cho rằng, dù Robert Lewandowski đã thể hiện vô cùng xuất sắc và thắng The Best 2020 đầy thuyết phục, sẽ không ai ngạc nhiên nếu Cristiano Ronaldo là người được vinh danh tại lễ trao giải sắp tới.

Một trong những điểm cộng của Globe Soccer so với hai lễ trao giải lớn The Best và Ballon d'Or là những hạng mục 'không đụng hàng' trước giờ ít được chú ý. Tiêu biểu như Người đại diện xuất sắc nhất, Trọng tài xuất sắc nhất, Chủ tịch của năm hay giải "Sự nghiệp cầu thủ" dành cho những ngôi sao vừa giải nghệ trong năm.