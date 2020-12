Hai mặt cuộc đời Diego Maradona: Đám cưới thế kỷ và 'điệp khúc' con rơi

Maradona và đám cưới thế kỷ

Sau khi lên ngôi World Cup 1986 và trở thành “vị thần” ở CLB Napoli , “Cậu bé vàng” Maradona rước cô bạn gái lâu năm Claudia Rosana Villafane về dinh sau thời gian sống ở Ý và có với nhau 2 cô con gái Dalma, Gianinna. Lễ cưới được tổ chức ngày 7.11.1989 tại một địa điểm đặc biệt: sân Luna Park ở thủ đô Buenos Aires (Argentina), tiêu tốn không dưới 5 triệu USD.

“Đó là một bữa tiệc khó quên trong suốt lịch sử thể thao thế kỷ”, Guillermo Coppola - người đại diện của Maradona thời điểm đó - mô tả khi trả lời báo giới. Cặp đôi đến nhà thờ, Maradona bước vào cùng mẹ, còn Claudia đi cùng bố trong một chiếc váy thêu cườm được may từ 30 m vải organza mua ở Geneva (Thụy Sĩ), vải ren chantilly của Lyon (Pháp). Chiếc áo cưới do Elsa Serrano thiết kế và 4 người thợ may thực hiện nặng 8 kg, có giá 30.000 USD. Trên đầu Claudia đội chiếc vương miện bằng vàng trắng đính kim cương và ngọc trai.

Địa điểm tổ chức tiệc cưới được trang trí bởi Miguel Ernesto Caldentey, người đã bị loại khỏi lễ trước khi bắt đầu vì cơn thịnh nộ của Maradona do tiết lộ chi tiết lễ cưới cho truyền thông. 29 xe tải chở đồ đạc đến sân và biến chúng thành một phòng tiệc cưới. 120 người đã được thuê treo những tấm rèm khổng lồ để tái hiện cảnh thác nước đổ xuống, và vật liệu nhựa mô phỏng đá cẩm thạch được đặt để che khán đài. Ở giữa là một bục lớn cao 8 m, nơi cô dâu - chú rể nhảy điệu valse. Màn hình khổng lồ được phủ bằng acrylic và một con nhện cao 6 m treo lơ lửng với 12.000 đèn pha…

Đây cũng là đám cưới của một sao thể thao có nhiều chính khách nổi tiếng tham dự nhất. Trong đó, Maradona đã trả nửa triệu USD để thuê một chiếc máy bay riêng đưa 250 người từ Ý đến tham dự bữa tiệc, trong đó có Chủ tịch CLB Napoli Corrado Ferlaino và Chủ tịch LĐBĐ Ý Antonio Matarrese. Julio Grondona - khi đó là Chủ tịch LĐBĐ Argentina - và các nhân vật chính trị như Thị trưởng Carlos Grosso, Bộ trưởng Bộ Lao động Argentina Jorge Triaca, Bộ trưởng Thể thao Fernando Pato Galmarini… cũng có mặt. 80 phụ nữ mặc váy ren đen chịu trách nhiệm đón và sắp xếp những người tham dự vào hơn 100 bàn tiệc.

“Cậu bé vàng” quậy tưng bừng trong đám cưới của mình. Bữa tiệc kéo dài từ hôm trước cho đến tận 7 giờ 45 sáng hôm sau. Maradona và Claudia rời Luna Park trên chiếc Mercedes Benz màu xanh lá cây, một chiếc xe khác cùng nhãn hiệu, màu đen, đậu trên đại lộ Corrientes để đánh lừa cánh báo chí đang ở ngoài muốn chụp chân dung cô dâu chú rể. Tân nương sau đó “mờ mắt” trước những món quà trang sức, đồ đạc hàng hiệu độc quyền ở Ý và Argentina, trong đó đắt giá nhất là một chiếc đầu ngựa chạm khắc tinh xảo trị giá 11.430 USD. Đối với Claudia, đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Nhưng Maradona sau đó đã làm lu mờ hạnh phúc ấy bằng những scandal trên tình trường với hàng tá con rơi khắp thế giới

Ngao ngán “điệp khúc” con rơi

Maradona từng nói: “Tôi chỉ có 2 đứa con được công nhận hợp pháp trên giấy tờ. Những đứa con khác được ra đời từ tiền và danh tiếng của tôi”. Những cuộc mây mưa với hàng loạt người tình và xuất hiện một số đứa con đã khiến cuộc hôn nhân của Maradona và Claudia tan vỡ vào năm 2004. Kể từ đó, cứ mỗi năm trôi qua, “Cậu bé vàng” của bóng đá Argentina phải lần lượt công nhận thêm những đứa con rơi, cả từ tuyên bố chính thức hoặc sau khi bị kiện ra tòa. Ngoài 2 cô con gái với Claudia, cho đến năm ngoái, Maradona đã có... 8 người con chính thức với nhiều phụ nữ khác nhau.

Huyền thoại bóng đá Argentina đã nhận Diego Junior và Jana là con của mình sau những trận chiến tại tòa án với mẹ của chúng. Ông cũng có một đứa con trai khác (Diego Fernando) từ mối quan hệ với người đẹp Veronica Ojeda. Ba đứa trẻ nữa được đặt tên là Joana, Lu và Javielito được Maradona “sản xuất” khi đến Havana (Cuba) để thực hiện các xét nghiệm quan hệ cha con vào năm ngoái.