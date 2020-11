HLV Arteta cực nóng với cú húc đầu của Nicolas Pepe là ‘không thể chấp nhận’

Sự cố xảy ra ở đầu hiệp 2 trận đấu giữa Arsenal gặp Leeds trên sân Elland Road rạng sáng 23.11 tại vòng 9 giải Ngoại hạng Anh . Nhưng may mắn cho HLV Arteta , “Pháo thủ” dù chơi thiếu người nhưng đã nỗ lực phòng ngự cùng gặp may nhiều tình huống đối phương bỏ lỡ cơ hội ghi bàn để thủ hòa 0-0 và ra về với 1 điểm an ủi.