HLV Guardiola: ‘Công nghệ VAR là một đống hổ lốn ở Ngoại hạng Anh’

Ở trận đấu trên sân nhà Etihad, Man City đã gặp may khi VAR từ chối bàn mở tỷ số đội khách của Lys Mousset ở nửa cuối hiệp do phát hiện lỗi việt vị trước đó. Sau đó, đội bóng thành Manchester lại gặp may trong bàn thắng của Sergio Aguero ở phút 52 được VAR công nhận mặc dù trọng tài Chris Kavanagh đã vô tình cản bước chạy của John Fleck (Sheffield United) trong tình huống ngăn chặn pha phối hợp của đội chủ nhà.

Các cầu thủ của Sheffield United phản ứng trọng tài sau bàn mở tỷ số của Man City được VAR công nhận AFP

Không có tranh cãi trong bàn ấn định tỷ số 2-0 của Kevin De Bruyne để giúp Guardiola có trận thắng thứ 100 ở Ngoại hạng Anh, nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn tỏ ra tức giận khi nói về công nghệ VAR sau trận đấu. Những chỉ trích của Guardiola càng điên tiết hơn khi chứng VAR góp phần giúp đội đầu bảng Liverpool có trận thắng 1-0 trước Wolves và một số quyết định từ chối bàn thắng ở các trận khác.

“Với các trọng tài được hỗ trợ bởi công nghệ thậm chí còn gây nhiều tranh cãi hơn. Tôi đã nói nhiều lần tôi có một danh sách rất dài về những quyết định tranh cãi của VAR. Mỗi cuối tuần là một mớ hổ lốn lớn. Trong các trận khác, đó cũng là một mớ hỗn độn. Hy vọng mùa tới nó có thể làm tốt hơn”, HLV Guardiola hậm hực nói với Sky Sports. Trận thắng trên cũng không thể giúp Man City rút ngắn khoảng cách 14 điểm với Liverpool (41 so với 55).

VAR đã góp phần giúp Liverpool (áo đỏ) đánh bại Wolves trong sự tranh cãi CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, người đồng cấp của Guardiola, HLV Chris Wilder của Sheffield United - người đã phải chịu thất bại đầu tiên trên sân khách mùa này - còn thất vọng hơn nhiều. “Một lần nữa, chúng tôi lại có một bàn thắng không được VAR công nhân. Hình như là khoảng tám hoặc chín bàn thắng như vậy vào mỗi cuối tuần. Nhưng tôi sẽ để điều đó cho mọi người khác nói vì tôi đã nói quá nhiều về nó (VAR)”, HLV Wilder tức giận nói với BBC Sport.

Ông Wilder sau đó bực tức về bàn thắng mở tỷ số của Man City: “Tôi đã gặp trọng tài và anh ấy đã thành thật về điều đó. Chúng tôi phạm sai lầm, nhưng trong đó có một phần từ ông ấy (trọng tài). Tình huống diễn ra rất nhanh và tôi nghĩ rằng anh ấy có thể nhờ đồng nghiệp giúp đỡ.

VAR trở thành tâm điểm của những bàn luận vào cuối tuần ở Ngoại hạng Anh AFP

Chúng tôi nói về quy tắc mới trong đó nếu trọng tài chạm bóng, cản đường và cản trở cầu thủ chúng tôi thì ông ấy nên đưa ra quyết định hợp lý. Nếu ông ấy đưa ra quyết định hợp lý thì tôi nghĩ không cầu thủ nào trên sân phản ứng điều gì”.