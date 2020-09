HLV Guardiola hé lộ khả năng Messi đến Man City

HLV Guardiola nói rằng chỉ Messi biết liệu việc chuyển đến Man City có khả thi vào năm tới hay không. Trong một cuộc phỏng vấn thu hút sự quan tâm của dư luận vào đầu tháng này, Messi đã chỉ trích chủ tịch Josep Maria Bartomeu của Barcelona , cáo buộc ông này không giữ lời hứa cho phép anh ra đi tự do vào cuối mùa giải vừa qua.

Thay vào đó, Messi buộc phải ở lại hoặc đối mặt với cuộc đấu trí ở tòa án với đội bóng mà anh đã gắn trong gần cả sự nghiệp của mình. Nhiều ý kiến tin rằng Man City sẽ thực hiện đàm phán để ký hợp đồng với ngôi sao 33 tuổi đã 6 lần giành giải “Quả bóng” nếu anh rời đội bóng xứ Catalan.

"Tôi không cần phải giải thích bất cứ điều gì. Tôi nghĩ Leo đã giải thích khá rõ cảm xúc của mình, tôi không có gì để nói thêm. Anh ấy là một cầu thủ của Barcelona, câu lạc bộ mà tôi yêu thích và tôi không còn gì để nói nữa", HLV Guardiola nói trước trận đấu đầu tiên ở Ngoại hạng Anh của Man City trong mùa giải mới, trên sân khách trước Wolves vào rạng sáng 22.9 (giờ VN).

"Kể từ ngày đầu tiên khi tôi đến đây (Man City), tôi hài lòng hơn với những gì có trong đội và tôi biết câu lạc bộ làm mọi thứ hoàn toàn không chỉ cho tôi, cho đội bóng, cho tất cả chúng tôi đều cố gắng hết sức mình. Nếu chúng tôi vẫn sở hữu những cầu thủ mà chúng tôi có, tôi sẽ rất vui. Tôi sẽ không bao giờ phàn nàn về điều này. Tôi là một người may mắn khi có những cầu thủ này ở đội bóng", HLV Guardiola giải thích về việc tăng cường lực lượng của Man City sau khi ‘hụt” Messi. Theo thông tin mới nhất , tiền đạo Sergio Aguero sẽ bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải do chấn thương đầu gối dài hạn, trong khi hậu vệ Aymeric Laporte cũng sẽ vắng mặt ở trận tới do thiếu tập luyện trước mùa giải vì dương tính với Covid-19.