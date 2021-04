HLV Koeman: ‘Real Madrid đã bị chỉ trích không có cơ sở’

HLV Koeman đưa ra nhận định này trong cuộc họp báo trước trận Siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid trên sân Alfredo Di Stefano ở vòng 30 La Liga lúc 2 giờ rạng sáng mai (11.4).

Theo đó, nhà cầm quân người Hà Lan cũng đánh giá Real Madrid đã có những bước tiến chắc chắn và phần nào xếp ở cửa trên so với Barcelona do mình dẫn dắt, dù đội bóng xứ Catalan đang có thành tích thi đấu ấn tượng hơn đôi chút so với đối thủ Hoàng gia Tây Ban Nha nếu tính từ đầu năm 2021 đến nay (riêng tại La Liga).

Cũng theo HLV Koeman: “Tôi không đồng tình với những người đã chỉ trích Real Madrid. Đối thủ này vẫn đang ở cuộc đua vô địch La Liga và cạnh tranh ở Champions League. Vì thế, đánh giá thấp họ là sai lầm rất lớn.

Về phần chúng tôi, Barcelona đang chơi tốt và có chuỗi trận ấn tượng (bất bại 19 trận gần đây, gồm 16 thắng, 3 hòa tại La Liga). Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để giành chiến thắng”.

Tuy vậy, HLV Koeman cũng đồng quan điểm với HLV Zidane của Real Madrid khi đánh giá kết quả thành bại ở trận Siêu kinh điển này chưa quyết định hoàn toàn cơ hội vô địch cho đội nào.

Chiến lược gia người Hà Lan cho rằng: “Đội nào thắng ở Siêu kinh điển sẽ nắm một chút lợi thế về tinh thần nhiều hơn mà thôi. Phía trước vẫn còn nhiều trận nữa, và các đội đều có thể đánh mất điểm, không đội nào chắc chắn sẽ thắng toàn bộ các trận còn lại”.

Các cầu thủ Real Madrid sẽ phải tìm mọi cách khóa chặt Messi đang tìm lại phong độ và sự hưng phấn AFP

Nhận định về Real Madrid thiếu vắng cặp trung vệ số 1 là Sergio Ramos và Raphael Varane, HLV Koeman cho rằng: “Những gì Real Madrid đã làm được trước Liverpool (thắng 3-1 giữa tuần này tại tứ kết lượt đi Champions League) khi cũng vắng 2 cầu thủ này, đủ thấy họ hoàn toàn có thể xoay sở được và làm rất tốt với những người khác thay thế.

Vì thế, chúng tôi sẽ rất cần một Messi chơi tốt nhất để giành chiến thắng, nhưng cũng rất cần một đội Barcelona chơi thật tốt nữa thì cơ hội chiến thắng mới đến”.

Barcelona đang có phong độ tốt, quyết tâm rửa hận Real Madrid AFP

Ở trận Siêu kinh điển lượt đi mùa này tại La Liga, Barcelona để thua Real Madrid 1-3 ngay sân nhà Nou Camp, vì thế đội quân của HLV Koeman đang có phong độ tốt hiện nay rất quyết tâm rửa hận giành lại chiến thắng để gia tăng cơ hội đáng kể đoạt ngôi vô địch La Liga mùa này.