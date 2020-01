Iran bị cấm tổ chức các trận đấu bóng đá quốc tế

“Liên đoàn đã nhận được một lá thư ngày hôm nay (17.1) từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định các trận đấu của CLB Iran khi thi đấu ở AFC Champions League phải được tổ chức ở các nước trung lập”, một tuyên bố trên trang web của FFIRI.

Ngay sau thông báo, FFIRI đã tổ chức một cuộc họp ngay lập tức để giải quyết tình hình và các nhà quản lý của 4 CLB đại diện cho Iran trong giải đấu gồm Persepolis, Esteghlal, Sepahan và Shahr Khodro sẽ được hỏi ý kiến. Trong số này, Persepolis và Sepahan vào thẳng vòng bảng, còn Esteghlal, Shahr Khodro sẽ đá vòng loại khu vực phía Tây khởi tranh từ ngày 21.1.

Căng thẳng giữa Mỹ - Iran đang ảnh hưởng không nhỏ đến thể thao AFP

“Quyết định cuối cùng của các CLB của Iran và liên đoàn sẽ được công bố trong những ngày tiếp theo. AFC đã không nêu rõ rõ lý do dẫn đến lệnh cấm”, người phát ngôn cua FFIRI là Amir Mehdi Alavi tuyên bố. Ông này cho biết Iran đã sẵn sàng tiếp đón các đội bóng nước ngoài và đã đảm bảo an ninh trận đấu cho AFC, kêu gọi tổ chức này chống lại mọi cáo buộc khác.

"Iran có sự sẵn sàng đầy đủ đối với tư cách đội chủ nhà và đã chứng minh điều này nhiều lần trong những năm gần đây”, Amir Mehdi Alavi nói trên trang web của FFIRI. Ông này minh chứng về các trận AFC Champions League năm ngoái được tổ chức tại Tehran và nói rằng: "Bộ trưởng thể thao Iran đã cung cấp cho AFC những kế hoạch đảm bảo an ninh cần thiết liên quan đến công tác tổ chức các trận đấu”.

Chủ nhà World Cup 2022 là Qatar cũng đang lo ngại bị ảnh hưởng do căng thẳng Mỹ - Iran AFP

Theo lịch thi đấu, vòng loại AFC Champions League đã khởi tranh từ ngày 14.1 - 28.1 để xác định đủ 32 CLB tranh tài từ ngày 10.2 - 18.12. CLB TP.HCM là đại diện của bóng đá Việt Nam tại AFC Champions League năm nay và sẽ đá vòng loại thứ hai Buriram United khi vực phía Đông với CLB Buriram United (Thái Lan) vào ngày 21.1. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp Shanghai SIPG (Trung Quốc) ở vòng play-off để tranh vé dự vòng bảng AFC Champions League.

Trước đó, sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, dư luận đã lo ngại sự an toàn cho một số trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại Trung Đông. Đáng chú ý, theo lịch, Iran sẽ chơi trên sân nhà gặp Hồng Kông ở khuôn khổ bảng C vào ngày 26.3. Sau đó, vào ngày 4.6, Iran và Iraq lần lượt tiếp đón Bahrain và Campuchia. Thậm chí, nhiều ý kiến còn ngại xung đột trên có thể ảnh hưởng đến VCK World Cup 2022 do Qatar đăng cai.