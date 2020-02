Kết quả bóng đá Cúp C2-Europa League rạng sáng nay 28.2: Arsenal và Ajax bị loại

Basel 1-0 APOEL Nicosia (tổng tỷ số 4-0): Gần như đã hoàn thành nhiệm vụ sau chiến thắng 3-0 ở lượt đi, Basel chơi thoải mái khi đá trận lượt về trên sân nhà và nhàn hạ dẫn trước đối thủ 1-0 nhờ cú sút phạt đền thành công của Frei ở phút 38. Các vị khách được hưởng 1 quả 11m ở phút 74 nhưng Vicenti đã không mang lại bàn thắng danh dự cho APOEL.

Espanyol 3-2 Wolverhampton (tổng tỷ số 3-6): Dù đây là trận đấu gần như đã ngã ngũ sau lượt đi khi Wolverhampton ghi đến 4 bàn vào lưới Espanyol nhưng họ không vì thế nản lòng. Đội chủ nhà dù đang ở trong nhóm nguy cơ xuống hạng ở La Liga nhưng đã chơi một trận ra trò trước đối thủ đến từ Ngoại hạng Anh. Cuộc rượt đuổi tỷ số rất hấp dẫn diễn ra ở sân RCDE cuối cùng đã kết thúc với phần thắng 3-2 nghiêng về đội chủ nhà. Espanyol chia tay Europa League với những bước đi ngẩng cao đầu.

Wolverhampton vượt qua Espanyol trong trận cầu hấp dẫn Ảnh: Reuters FC Porto 1-3 Leverkusen (tổng tỷ số 2-5): Thắng 2-1 trên sân nhà, Leverkusen không mấy chắc mình sẽ có kết quả tốt tại Bồ Đào Nha nhưng rồi họ đã làm tốt hơn những gì ở Đức cách nay 1 tuần khi dẫn đội chủ nhà đến 3-0 trước khi Porto có bàn danh dự ở phút 65.

AAA Gent 1-1 AS Roma (tổng tỷ số 1-2): Có được bàn thắng ít ỏi sau trận lượt đi, AS Roma chơi cầm chừng tại sân của Gent ở trận lượt về và bị thủng lưới trước ở phút 25. Phải nhờ đến tài năng của Justin Kluivert, con trai của tiền đạo huyền thoại của Hà Lan Patrick Kluivert ở phút 29, AS Roma mới có được bàn thắng mình muốn và lọt vào vòng 16 đội nghẹt thở.

Istanbul Basaksehir 4-1 Sporting Lisbon (tổng tỷ số 5-4): Đây có thể nói là cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất vòng 32 đội khi đội bóng chủ nhà đã xuất sắc lọt vượt qua khe cửa hẹp dù thua đến 1-3 ở lượt đi. Lối chơi rực lửa cùng ưu thế sân nhà đã biến đội quân của HLV Okan Buruk (tiền đạo lừng lẫy một thời của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ) mạnh ghê gớm và lật ngược tình thế thắng 3-1 trong hai hiệp chính thức. Đến phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, Edin Visca đã kết thúc hoàn hảo cuộc lật ngược tình thế của Istanbul Basaksehir khi sút thắng quả 11m để đưa đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ lọt vào vòng 16 đội.

LASK Linz 2-0 AZ Alkmaar (tổng tỷ số 3-1): Không ai nghĩ AZ Alkmaar lại thất bại dù họ chỉ có trận hòa 1-1 ở lượt đi tại đất Hà Lan. Đội khách chơi lấn lướt, tổ chức nhiều đợt tấn công và hưởng nhiều quả phạt góc nhưng chừng đó không mang lại chiến thắng cho họ. Thậm chí, AZ Alkmaar còn nhận 2 bàn thua chia đều cho 2 hiệp đấu và chấp nhận rời đấu trường châu Âu vì sự phung phí cơ hội của mình.

Malmo FF 0-3 Wolfsburg (tổng tỷ số 1-5): 3 bàn thắng trên đất khách đã giúp cho đại diện của nước Đức lọt vào vòng 16 đội một cách hoàn hảo nhất, không theo cách người hâm mộ của họ nghĩ đến. Vất vả ăn 2-1 ở sân nhà, thế nhưng Wolfsburg lại thắng dễ dàng ở Thụy Điển và đi tiếp nhờ biết bung sức đúng thời điểm.

Ajax Amsterdam ghi tên mình vào danh sách... bị loại Ảnh: Reuters Ajax Amsterdam 2-1 Getafe (tổng tỷ số 2-3): Dù rất cố gắng nhưng Ajax đã không làm được điều mình muốn là lội ngược dòng sau khi thất bại 0-2 ở trận lượt đi. Họ còn bị thủng lưới trước từ sớm trong trận lượt về này và mọi nỗ lực của họ chỉ là một chiến thắng 2-1 trên sân nhà Johan Crujff. Chừng đó không đủ giúp họ vượt qua đối thủ Tây Ban Nha và chấp nhận bị loại.

Benfica 3-3 Shakhtar Donetsk (tổng tỷ số 4-5): Đội chủ nhà những tưởng đã có được tấm vé đi tiếp khi dẫn đến 3-1 trước Shakhtar Donetsk nhưng đội khách đã vùng lên trong những phút cuối để san bằng tỷ số 3-3, dập tắt hy vọng của đội bóng của Bồ Đào Nha.

Celtic 1-3 Copenhagen (tổng tỷ số 2-4): Mọi việc tưởng chừng dễ dàng cho Celtic khi họ chỉ cần giành chiến thắng nhẹ nhàng trên sân nhà là tỷ số 1-1 ở lượt đi sẽ giúp họ có vé đi tiếp nhưng mọi việc không đơn giản vậy. 3 bàn thắng chớp nhoáng trong 5 phút cuối trận đã biến Celtic Park thành cơn ác mộng, họ bị loại ngay trên sân nhà.

Arsenal 1-2 Olympiakos (tổng tỷ số 2-2): Thắng nhọc nhằn 1-0 tại Hy Lạp 1 tuần trước, Arsenal còn nhọc nhằn hơn khi đá tại Emirates. Họ bị đội bóng đến từ Hy Lạp dẫn trước ở phút 53 nhưng sự màu mè của Pepe cùng thể lực không tốt của các "Pháo thủ" khiến Arsenal không thể gỡ nổi. Phải đến hiệp phụ, Aubameyang mới ghi được bàn thắng cho đội chủ nhà từ pha ngã bàn đèn đẹp mắt nhưng rồi El Arabi đã trừng phạt hàng thủ đội chủ nhà bằng bàn thắng ở phút 120+1, giúp Olympiakos giành vé đi tiếp. Ứng cử viên Inter Milan cũng có vé đi tiếp Ảnh: Reuters Inter Milan 2-1 Ludogorest Razgrad (tổng tỷ số 4-1): Inter Milan là ứng cứ viên cho chức vô địch nhưng họ không bao giờ chủ quan. Khi bất ngờ bị dẫn trước 1-0 ở phút 26, đội chủ nhà đã biết cách lội ngược dòng nhanh nhất và Lukaku đã ngay lập tức ấn định chiến thắng 2-1 cho đoàn quân của HLV Conte.

Manchester United 5-0 Club Brugger (tổng tỷ số 6-1): Nhiều nghi ngờ "Quỷ đỏ" sẽ có một đêm vất vả trên sân nhà Old Trafford sau những gì họ trình diễn trong trận lượt đi đã không xảy ra. Manchester United đã chơi một thứ bóng đá khác hẳn để đè bẹp đối thủ đến từ Bỉ với tỷ số 5-1. Có thể chiếc thẻ đỏ của Deli là bước ngoặt của trận đấu nhưng Bruno Fernandes đã có một đêm xuất sắc khi giúp đội bóng của anh "giải quyết" gọn lẹ Club Brugge.