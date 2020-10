Kết quả La Liga, Barcelona 1-1 Real Madrid: 'Siêu kinh điển' đầy kịch tính!

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Cuộc đọ sức đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu vào cuối tuần này sẽ là trận “Siêu kinh điển” giữa Barcelona với Real Madrid tại La Liga. Đây sẽ là cuộc chạm trán đầu tiên giữa 2 đội bóng khổng lồ này kể từ khi đại dịch toàn cầu làm thay đổi cách thức tiến hành các trận đấu. Thế nhưng, trong mùa giải thứ 90 của La Liga này, bất kể xung quanh là những gì, trận “Siêu kinh điển” của họ vẫn thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Tình hình nhân sự Những nhân vật chính thường thấy như Messi, Pique, Ramos và Benzema vẫn còn đó để đóng vai trò quan trọng trong trận đấu. Tuy nhiên, có một thế hệ mới sẽ tham chiến để tìm cách giới thiệu bản thân qua trận “Siêu kinh điển”. Về phía Barcelona, người ta đặt nhiều kỳ vọng vào Fati (17 tuổi), Dest (19) trong khi Real Madrid có thể dựa vào Rodrigo (19) và Vinicius (20) dù trên thực tế, Vinicius đã ghi dấu ấn của mình ở trận “Siêu kinh điển” gần nhất diễn ra ngày 1.3 khi Real Madrid giành chiến thắng 2-0 tại sân Bernabeu. Đội hình dự kiến Barcelona (4-2-3-1): Neto - Roberto, Pique, Lenglet, Dest - Busquets, Jong - Griezmann, Coutinho, Fati - Messi. Real Madrid (4-3-1-2): Courtois - Nacho, Varane, Ramos, Marcelo - Kroos, Casemiro, Valverde - Moric - Vinicius, Benzema. Chấn thương cũng là nỗi lo ngại cho cả hai phía do “Blaugrana” có thể vắng thủ môn Ter Stegen, hậu vệ Umtiti, trong khi nhiều khả năng “Los Blancos” sẽ không có Hazard, Carvajal và Odegaard. Điểm chết của Barcelona có thể nằm ở vị trí thủ môn, tương tự như vị trí hậu vệ phải của Real Madrid do Odriozola (dự bị cho Carvajal) cũng đang gặp chút rắc rối về thể lực. Tuy nhiên, trong các trận “Siêu kinh điển”, dù ra sân với bất cứ đội hình nào, cả hai đội vẫn chiến đấu với nhau như thể đó là trận đấu cuối cùng trong cuộc đời họ. Chấn thương cũng là nỗi lo ngại cho cả hai phía do “Blaugrana” có thể vắng thủ môn Ter Stegen, hậu vệ Umtiti, trong khi nhiều khả năng “Los Blancos” sẽ không có Hazard, Carvajal và Odegaard. Điểm chết của Barcelona có thể nằm ở vị trí thủ môn, tương tự như vị trí hậu vệ phải của Real Madrid do Odriozola (dự bị cho Carvajal) cũng đang gặp chút rắc rối về thể lực. Tuy nhiên, trong các trận “Siêu kinh điển”, dù ra sân với bất cứ đội hình nào, cả hai đội vẫn chiến đấu với nhau như thể đó là trận đấu cuối cùng trong cuộc đời họ. Áp lực cho cả hai phía Cũng là điều dễ hiểu khi cả hai HLV Koeman và Zidane sẽ bước vào trận đấu đêm nay dưới một chút áp lực dù đây chỉ mới là những ngày đầu của mùa giải 2020 - 2021. Thật bất ngờ khi cả Barcelona lẫn Real Madrid đều thua với tỷ số 0-1 trong trận đấu hồi cuối tuần qua trước Getafe và Cadiz theo thứ tự tương ứng. Tuy nhiên, nếu Barcelona đã hồi phục để đánh bại Ferencvaros (5-1) ở Champions League thì Real lại tiếp tục bại trận dưới tay Shakhtar (2-3). Lịch thi đấu và tỷ lệ cược (các trận đáng chú ý)



- Premier League:

24.10, 18 giờ 30: West Ham - Man.City: Man.City chấp 1 trái, thắng 9.

23 giờ 30: M.U - Chelsea : Đồng banh, chủ nhà thắng 9

25.10, 2 giờ: Liverpool - Sheffield: Liverpool chấp 1 trái rưỡi, 2 trái, thắng 9.

- La Liga:

24.10, 21 giờ: Barcelona - Real Madrid: Barca chấp nửa, thắng 8.

25.10, 2 giờ: Atl.Madrid - Real Betis: Atl.Madrid chấp 1 trái, thắng 8.

G.L (Nguồn: Asianbookie)

Thất bại là không tốt nhưng HLV Zidane vẫn "có những suy nghĩ tích cực" và khi "Siêu kinh điển là một trận đấu tốt", ông sẽ xem "đó là cơ hội để xoay chuyển tình thế". Tiền vệ Modric cũng nghĩ đến một "cơ hội để cải thiện" ở trận "Siêu kinh điển" và "chắc chắn rằng chúng tôi sẽ làm được điều đó" bởi anh nghĩ "đó chỉ là do thiếu tự tin".

Barcelona không thiếu tự tin, không có nhiều vấn đề trên sân cỏ, ngoại trừ việc HLV Koeman "chưa biết phải làm gì" với Griezmann và không có kế hoạch B, nhưng sự hỗn loạn đang diễn ra ở thượng tầng của CLB. Chính vì vậy, "Blaugrana" rất cần sự dẫn dắt của siêu sao Messi, vua của "Siêu kinh điển", để giành chiến thắng trong một trận đấu có thể là chìa khóa cho cuộc đua giành ngôi vô địch La Liga mùa này.

Có thể diễn ra theo mọi cách

Để ngăn chặn Messi, như thường lệ, Real Madrid sẽ phải chơi thận trọng hơn so với tầm vóc của họ nhưng cũng không loại trừ khả năng HLV Zidane sẽ đẩy Casemiro lên chơi cao hơn để gây bất ngờ cho đối thủ. Trên phần sân đối diện, Coutinho sẽ phát huy tối đa tính sáng tạo trong trường hợp Messi bị bắt chết bởi kể từ khi quay trở lại Barcelona, dường như anh đã tìm lại được chính mình. Đồng thời, Barcelona cũng cần phải luôn cảnh giác trước những tình huống phản công của Real Madrid.

Điều khiến "Siêu kinh điển" trở thành một trong những trận đấu vĩ đại nhất của bóng đá thế giới là vì trên thực tế, nó có thể diễn ra theo mọi cách. Nếu HLV Koeman chọn đúng người và chơi với nhịp độ cao, tự tin, Barcelona có thể giành chiến thắng. Nếu Zidane muốn trở thành HLV đầu tiên sau 30 năm của CLB bảo vệ thành công chức vô địch, chính Real Madrid mới là đội bước vào trận đấu khi biết rằng họ phải thắng.