Kết quả Ngoại hạng Anh, Leeds 0-0 Arsenal: Nóng nhất cú ‘húc đầu’ của Nicolas Pepe

Tình huống nóng nhất trận đấu và suýt tạo ra bước ngoặt này diễn ra ở phút 51 đầu hiệp 2, khi Nicolas Pepe mất bình tĩnh sau một pha va chạm đã “húc đầu” mạnh vào cầu thủ Ezgjan Alioski của Leeds , báo hại Arsenal phải chơi thiếu người suốt thời gian còn lại.

Đội hình thi đấu 2 đội: - Leeds (3-4-2-1): Meslier; Ayling (Rodrigo 70’), Koch, Cooper; Dallas, Phillips, Klich, Alioski; Raphinha, Harrison (Poveda 80’); Bamford - Arsenal (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding, Gabriel, Tierney; Xhaka, Ceballos; Pepe, Willock (Saka 57’, Maitland-Niles 90’), Willian (Nelson 46’); Aubameyang

Vì sau tình huống, trọng tài Anthony Taylor được tổ trọng tài VAR tư vấn đã xem lại trước khi rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Nicolas Pepe khỏi sân. Ngôi sao người Pháp hiện chọn khoác áo tuyển Bờ Biển Ngà này gia nhập Arsenal hồi tháng 8.2019 với giá kỷ lục 72 triệu bảng từ CLB Lille.

Tuy nhiên, đến nay Nicolas Pepe vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn như kỳ vọng, thậm chí vừa khiến Arsenal suýt nhận trận thua thảm họa trước Leeds. Vì sau khi Nicolas Pepe rời sân, việc “Pháo thủ” chơi thiếu người đã tạo điều kiện cho Leeds giành hoàn toàn thế trận và tổ chức ép sân dữ dội. Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta đã chỉ trích hành vi này của Nicolas Pepe là không thế chấp nhận được.

Trọng tài Anthony Taylor xem VAR tình huống Nicolas Pepe húc đầu Sky Sports

May mắn là Arsenal đã rời sân Elland Road với 1 điểm trong tay nhờ thủ môn Bernd Leno có một đêm chơi xuất thần cứu nguy nhiều bàn thua, và cũng như gặp may khi các chân sút của Leeds như tiền đạo Patrick Bamford, Stuart Dallas hay Rodrigo dứt điểm xui rủi đưa bóng trúng cột dọc và xà ngang trong ít nhất 3 lần.

Và rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Nicolas Pepe rời sân AFP

Arsenal chỉ chơi tốt trong hiệp 1 khi có một cơ hội suýt ghi bàn cũng nhờ Nicolas Pepe tạo ra ở phút 22, nhưng bóng trúng xà ngang. Trong khi phần còn lại thì chơi khá bế tắc dù HLV Mikel Arteta đã có thay đổi để làm mới hàng công như đưa trung phong Aubameyang chơi ở vị trí trung tâm.

Rodrigo bỏ không ít cơ hội ghi bàn cho Leeds sau khi chơi hơn người AFP

Nhưng việc thiếu vắng tiền vệ trung tâm xuất sắc Thomas Partey khiến Arsenal không thể áp đảo Leeds ở tuyến giữa, chính vì vậy trong thế trận khá cân bằng “Pháo thủ” cũng chỉ hy vọng qua các đợt phản công nhanh để hy vọng tìm trận thắng.

Tương tự là tiền đạo Bamford (giữa) AFP

Mặc dù vậy, sau khi Nicolas Pepe nhận thẻ đỏ rời sân, mọi dự định này của Arsenal phá sản và phải tập trung mặt trận phòng ngự để bảo vệ khung thành nhà và ra về với 1 điểm đầy may mắn. Trong khi Leeds và HLV Marcelo Bielsa có lý do tiếc nuối, vì họ xứng đáng hơn 1 điểm nếu may mắn trong các cơ hội ghi bàn.

HLV Marcelo Bielsa (giữa) tiếc nuối với trận hòa trên cơ của Leeds trước Arsenal Reuters