Kết quả Ngoại hạng Anh, Southampton 2-0 Everton: ‘Các vị thánh’ gây sốc!

Trận thua không ngờ này của Everton cũng coi như đã đưa thầy trò HLV Carlo Ancelotti trở lại mặt đất sau thành tích bất bại từ đầu mùa, vì vẫn thi đấu với đội hình mạnh nhất nhưng họ đã bị Southampton dưới cơ nhưng biết cách khai thác những điểm yếu để tung đòn trừng phạt.

Đội hình thi đấu 2 đội: - Southampton (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters, Vestergaard, Bednarek, Bertrand; Romeu, Ward-Prowse, Armstrong (Diallo 86’), Redmond; Ings, Adams (Nlundulu 89’) - Everton (4-3-3): Pickford; Godfrey, Digne, Keane, Mina; Allan, Doucoure (Delph 59’), Sigurdsson (Gordon 59’); Calvert-Lewin, Rodriguez, Iwobi (Bernard 46’) - Bàn thắng: James Ward-Prowse 27’, Che Adams 35’ (Southampton).

Everton vẫn tung tiền vệ ngôi sao James Rodriguez ra sân từ đầu trận dù chỉ 2 ngày trước HLV Carlo Ancelotti nói rằng tiền vệ người Colombia không kịp bình phục chấn thương sau va chạm với Virgil van Dijk ở trận hòa Liverpool 2-2.

Ngoài ra, với hàng công còn có chân sút sắc bén Dominic Calvert-Lewin, các tiền vệ phòng ngự Gylfi Sigurdsson, Allan và Abdoulaye Doucoure giúp Everton tràn đầy cơ hội gia tăng thành tích bất bại với khả năng một trận thắng nữa để xây chắc ngôi đầu.

Thế nhưng, ngay hiệp 1 Southampton đã gây sốc cho Everton khi khai thác triệt để các đợt tấn công nhanh ở biên, đặc biệt là ở biên phải nơi Ben Godfrey trấn giữ (đá thay Seamus Coleman bị chấn thương).

James Ward-Prowse mở tỷ số cho Southampton phút 27 Reuters

Chính mắt xích ở hàng thủ này bị khai thác, khiến Everton trở nên chông chênh dù có khởi đầu khá tốt tạo không ít cơ hội ghi bàn trong đó có một pha đưa bóng trúng xà ngang. Vì từ phút 20 trở đi Southampton giành lại thế trận có lúc nắm đến 57% thời gian kiểm soát bóng so với chỉ 36% ở đầu trận.

Nhờ đó, đội chủ nhà với biệt danh “Các vị thánh” đã thi đấu đầy tự tin khai thác nhiều vào cánh phải của Godfrey luôn để lộ quá nhiều khoảng trống do thi đấu trái sở trường là trung vệ và ghi được liên tiếp 2 bàn thắng do công James Ward-Prowse và Che Adams ghi các phút 27 và 35 đều do Danny Ings kiến tạo.

Ward-Prowse và Danny Ings giúp Southampton hạ gục Everton Reuters

Dẫn 2-0, Southampton thi đấu đầy chắc chắn và liên tục khai thách những khoảng trống ở hàng thủ Everton gây sóng gió lên khung thành thủ môn Pickford.

Vào hiệp 2, HLV Carlo Ancelotti tung Bernard vào thay Iwobi để củng cố hàng công. Sau đó tung tiếp Anthony Gordon và Fabian Delph, nhưng ý định bất thành vì Southampton dàn một thế trận quá vững chãi.

Lucas Digne nhận thẻ đỏ khiến mọi hy vọng lật ngược thế cờ của Everton tắt ngấm Reuters

Mọi hy vọng lật ngược thế cờ của Everton sau đó cũng tắt ngấm khi ở phút 72 hậu vệ Lucas Digne nhận thẻ đỏ rời sân sau pha phạm lỗi với Walker-Peters. Chơi thiếu người và bị dẫn 0-2, đoàn quân HLV Carlo Ancelotti đành cam nhận trận thua đau.

Tuy thua, nhưng Everton vẫn giữ ngôi đầu khi bằng 13 điểm với Liverpool nhưng hơn hiệu số.