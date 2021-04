Kết quả Real Madrid 2-0 Eibar: Phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch La Liga

Trận thắng Eibar 2-0 với hai bàn thắng do công Marco Asensio và Karim Benzema ghi bàn, là trận bất bại thứ 9 tại La Liga của Real Madrid kể từ sau trận thua Levante 1-2 ngày 30.1. Và là trận bất bại thứ 11 trên mọi mặt trận (9 thắng, 2 hòa) của thầy trò HLV Zidane.

Đội hình thi đấu 2 đội: - Real Madrid (3-4-1-2): Thibaut Courtois; Lucas Vazquez, Eder Militao, Nacho, Ferland Mendy, Marcelo (Vinicius 68’); Casemiro, Luka Modric (Kroos 61’), Isco (Arribas 68’); Marco Asensio (Rodrygo 61’), Karim Benzema (Mariano 80’). - Eibar (4-3-3): Dmitrovic; Pozo, Oliveira, Arbilla, Soares (Jose Angel 81’); Aleix G (Enrich 61’), Diop (Atienza 76’), Alvarez; Pedro Leon (Kevin Rodrigues 76’), Kike Garcia, Bryan Gil (Inui 46’). - Bàn thắng: Marco Asensio 41’, Karim Benzema 73’ (Real Madrid)

Kết quả khả quan này giúp Real Madrid hiện tạm qua mặt Barcelona giành ngôi nhì bảng với cách biệt hơn 1 điểm (63 so với 62), trước khi kình địch này đấu Valladolid lúc 2 giờ rạng sáng 6.4. Và rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Atletico Madrid chỉ còn thua 3 điểm (63 so với 66) ngay trước khi đối thủ cùng thành phố này đấu trận then chốt với Sevilla lúc 2 giờ rạng sáng 5.4.

Trận thắng của Real Madrid trước Eibar tuy vất vả đôi chút, nhưng đạt nhiều mục đích cho HLV Zidane khi giữ sức được nhiều trụ cột quan trọng để chuẩn bị cho trận then chốt hơn giữa tuần sau gặp Liverpool lúc 2 giờ rạng sáng ngày 7.4 ở lượt đi vòng tứ kết Champions League

Sau nhiều trận chơi mờ nhạt, Marco Asensio (trái) đã chơi ấn tượng cho Real Madrid AFP

Trong đó, HLV Zidane để trung vệ Raphael Varane và tiền vệ Toni Kroos đểu ngồi dự bị bất chấp đã vắng thủ quân Sergio Ramos vì chấn thương. Thay vào đó, nhà cầm quân người Pháp tung nhiều cầu thủ thường dự bị vào sân từ đầu như Militao, Marcelo hay Isco…

Bên cạnh đó, với các ngôi sao Casemiro, Modric, Asensio và Benzema ra sân từ đầu, Real Madrid dễ dàng kiểm soát trận đấu trước Eibar dưới cơ xa và đang ở nhóm cuối bảng và cùng đã từng thua 1-3 ở trận lượt đi.

Chính Marco Asensio mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid ở cuối hiệp 1 AFP

Trong hiệp 1, nếu may may hơn Real Madrid đã có thể dẫn trước Eibar với tỷ số cách biệt hơn 1-0 (do Asensio ghi bàn phút 41), sau khi đã có đến 2 tình huống đưa bóng vào lưới đội khách nhưng bị từ chối vì lỗi việt vị sau khi xem lại VAR. Và một lần chính Asensio sút bóng dội xà ngang.

Chân sút kỳ cựu Karim Benzema tiếp tục khai hỏa mang lại chiến thắng cho Real Madrid AFP

Ở hiệp 2, Eibar có nhiều phản ứng nhờ lợi thế xuôi gió và mưa lớn gây vài khó khăn cho Real Madrid, nhưng rồi với bản lĩnh của mình đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng kết liễu đối thủ với bàn ấn định chiến thắng 2-0 do công tiền đạo kỳ cựu Benzema ghi phút 73 từ pha kiến tạo đẹp mắt của Vinicius.