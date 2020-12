Lewandowski thiếu đi đối trọng trong ngày cán mốc lịch sử

Tiền đạo người Ba Lan đã được cho nghỉ ở trận đấu với Lokomotiv Moscow tại Champions League giữa tuần qua, và nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát ở vòng 11 Bundesliga 20/21. Cầu thủ 32 tuổi hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Bundesliga 20/21 với 12 pha lập công và đã ghi bàn trong cả hai lần chạm trán Union Berlin ở mùa trước. Ngoài Lewy, những Serge Gnabry, Kingsley Coman, David Alaba cũng không phải thi đấu hồi giữa tuần và hoàn toàn sung sức cho trận đấu đêm nay. Tuy nhiên, đội khách vẫn sẽ không có được lực lượng mạnh nhất, khi Joshua Kimmich và Javi Martinez chỉ có thể tái xuất sân cỏ vào năm 2021.

Bên phía Union Berlin, đội chủ nhà sẽ thiếu vắng sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Max Kruse, người đã đặt dấu giày vào một nửa trong số 22 bàn thắng của Union Berlin mùa này (sáu bàn, năm kiến tạo). Chân sút 32 tuổi dính chấn thương ở thất bại trước Hertha tại vòng 10 và không kịp bình phục. Không chỉ thiếu vắng cây làm bàn số 1, nửa đỏ của thủ đô cũng sẽ không có chân sút số 2 của họ là Robert Andrich. Tiền đạo người Đức đã lập công trong cả ba trận sân nhà gần nhất nhưng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận derby Berlin.

Việc thiếu vắng cả Kruse và Andrich chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều lên chất lượng tấn công của Union Berlin. Đội chủ nhà đang sở hữu hàng công mạnh thứ hai của Bundesliga 20/21 với 22 bàn thắng sau 10 vòng, chỉ thua kém chính Bayern Munich với 34 bàn thắng. Ngược lại, cả hai đội đều có những nỗi lo nhất định về hàng thủ. Đội bóng thủ đô đã để thủng lưới tới sáu bàn trong hai trận vừa qua, trong khi gã khổng lồ xứ Bavaria không thể giữ sạch lưới trong năm trận gần nhất ở Bundesliga. Ở vòng đấu trước, nếu như Union Berlin bị ngắt mạch tám trận bất bại liên tiếp, thì Bayern Munich phải rất vất vả mới có được kết quả hòa 3-3 trước RB Leipzig. Cả hai đội đều đang có những vấn đề nhất định, và cuộc thư hùng trên sân An der Alten Forsterei vào đêm nay vẫn hứa hẹn nhiều biến cố khó lường.

Trận đấu giữa Union Berlin và Bayern Munich sẽ diễn ra vào lúc 00 giờ 30 ngày 13.12 và được THTT trên kênh On Sports (VTC3) và ứng dụng On Sports của Next Media.