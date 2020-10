Lịch thi đấu, lịch phát sóng Ngoại hạng Anh đêm nay 4.10: Chuyến trở về Old Trafford nhọc nhằn của Mourinho

HLV Mourinho có chuyến trở về nơi ông hành nghề cách nay 2 năm, cũng là nơi ông dứt áo ra đi để đến với chính Tottenham cho đến tận bây giờ. Tottenham vừa trải qua chuỗi ngày hành xác với 4 trận/8 ngày, rất may là họ thành công với 3 chiến thắng cùng 1 trận hòa để đạt được những mục tiêu riêng. Nhưng đêm nay tại Old Trafford thì khác, đội chủ nhà tuy là đang bất ổn về lối chơi nhưng những gì diễn ra gần đây cho thấy Manchester United luôn có thần may mắn ủng hộ, nhất là chiến thắng 3-2 trên sân Brighton ở vòng đấu trước nhờ bàn thắng từ chấm 11m ở phút 90+6. Thực lực Man United có, họ chỉ thiếu người gắn kết các cầu thủ trên sân lại với nhau, kiểu như Roy Keane ngày xưa. Tottenham tất nhiên không phải "tay mơ", thậm chí có thể nói là đội bóng cáo già bởi sự có mặt của HLV Mourinho. Ông sẵn sàng thay đổi cục diện chỉ bằng 1-2 sự điều chỉnh nhỏ và ông sẽ tận dụng tài nghệ của mình vào đêm nay để giúp đội bóng thoát khỏi nhóm giữa bảng xếp hạng.