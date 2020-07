Lịch thi đấu, lịch phát sóng Ngoại hạng Anh rạng sáng 15.7: Chelsea và cơ hội cuối cùng

Rạng sáng nay, Manchester United bất ngờ bị Southampton thủ hòa 2-2 nên chỉ có 59 điểm và vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Với chỉ 1 điểm nhiều hơn, Chelsea buộc phải thắng Norwich City ở trận đấu rạng sáng mai nếu không muốn bị các đối thủ qua mặt. Ở hai vòng cuối, Chelsea đều đụng những đối thủ mạnh lần lượt là Liverpool và Wolverhampton nên họ phải tung hết sức ở trận đấu này, một trận đấu dễ dàng kiếm 3 điểm đối với The Blues. Dù vừa thất bại đau đớn 0-3 trên sân Sheffield United ở lượt đấu trước do hàng thủ chơi tệ, hàng công phung phí cơ hội nhưng với Norwich City thì lại là câu chuyện khác. "Những chú chim hoàng yến" đã chính thức xuống hạng, tâm lý họ đang ở mức rất tệ. Chưa kể, không thể so sánh các vị khách với Chelsea được. Vì thế, nhiều khả năng Chelsea sẽ thắng rất đậm để lấy lại tinh thần, giữ vững vị trí top 4 trước khi đá bán kết Cúp FA với Manchester United và cuối tuần này.