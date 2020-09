Lịch thi đấu, lịch phát sóng UEFA Nations League đêm nay 8.9: 'Ngổn ngang' tuyển Anh

Dù giành chiến thắng 1-0 trước Iceland ở trận ra quân bảng A2 nhưng tuyển Anh vẫn để lại nhiều mối lo trong lòng người hâm mộ, nhất là khi gặp các đội tuyển chơi phòng ngự chủ động. Bàn thắng duy nhất của Sterling trên chấm 11m ở phút 90+2 là rất may mắn cho Tam Sư, chưa kể đến việc họ suýt bị gỡ hòa ngay sau đó nếu Bjarnason của Iceland không sút hỏng một quả 11m khác ở phút 90+4. Tất cả những diễn biến ấy như một lời cảnh cáo HLV Southgate về tuyến phòng ngự của tuyển Anh. Walker bị thẻ đỏ, Gomez đốn ngã đối phương trong vòng cấm, nhưng tuyển Anh vẫn có 3 điểm nhờ vào thần may mắn quá nhiều. Trước đội chủ nhà Đan Mạch vào rạng sáng mai, họ không thể may mắn mãi được. Harry Kane cần phải thâm nhập sâu vào vòng cấm hơn, Sancho và Sterling cũng cần phải làm hay hơn ngoài việc chỉ rê bóng ngoài vòng cấm địa. Đã vậy, nội bộ của tuyển Anh lại đang rối sau vụ Greenwood và Foden bị đuổi về nước và vi phạm những quy tắc cách ly của đội tuyển.

