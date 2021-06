Lịch truyền hình trực tiếp Copa America rạng sáng mai 14.6: ĐKVĐ Brazil khai cuộc

Brazil với vị thế ĐKVĐ Copa America sẽ quyết tâm bảo vệ ngôi vương của mình ở giải đấu thứ 47 của khu vực Nam Mỹ. Do nhiều lý do từ chính trị tới Covid-19, cuối cùng giải đấu lớn nhất bóng đá Nam Mỹ được trao quyền đăng cai cho Brazil và đây chính là lần thứ 6 đội tuyển bóng đá xứ sở Samba nhận trách nhiệm này. Ở 5 lần trước đó (1919, 1922, 1949, 1989, 2019), Brazil đều giành chức vô địch khi được đá trên sân nhà nên ở giải lần này, người hâm mộ bóng đá nước này kỳ vọng đội tuyển thân yêu của họ sẽ có thêm một bước tiến nữa vê thành tích bởi xét về số lần vô địch Copa America, Brazil vẫn còn kém xa so với Argentina (14 lần) và Uruguay (15 lần).