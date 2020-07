Liverpool - Chelsea: 'The Blues' khó thắng tại Anfield

Chiến lược gia người Đức nói: “Chúng tôi không muốn nói điều đó là hoàn toàn sai nhưng nó không đúng. Chúng ta không thể tha thứ cho một điều sai trái với một điều khác. Sẽ có bữa tiệc này, nhưng chỉ khi nó phù hợp. Đó là một thách thức, nhưng chúng ta đã phải đối mặt với những thách thức lớn hơn ở CLB này. Hãy ở nhà với gia đình”.

Trong khi đó, các cầu thủ Chelsea đến sân Anfield với mục tiêu là sớm giành lấy một tấm vé dự Champions League mùa tới. “The Blues” chỉ còn một bước nữa là bảo đảm vị trí của họ trong top 4 ở Premier League mùa này. Họ đang đứng thứ ba trong bảng xếp hạng và có nhiều hơn một điểm so với Leicester và M.U, có nghĩa là thầy trò HLV Frank Lampard chỉ cần một chiến thắng nữa là đủ để hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Chelsea sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn là đọ sức với đội bóng vô địch Premier League Liverpool tại sân Anfield vào rạng sáng mai. “The Blues” sẽ tìm cách lấy cảm hứng từ chiến thắng 3-1 trước M.U ở trận bán kết Cúp FA hồi cuối tuần qua nhưng họ vẫn phải cảnh giác trước sức mạnh trên sân nhà của đối thủ.

Thậm chí HLV Lampard còn muốn các cầu thủ của mình chẳng những không bị tổn thương khi phải làm hàng rào danh dự để chào mừng nhà vô địch trước trận đấu mà còn có thể lấy cảm hứng từ chuyện này với hy vọng sẽ bắt kịp Liverpool trong một ngày không xa. Sau đó, “The Blues” sẽ bước vào trận đấu này với tất cả những gì tốt nhất mà mình có trong tay bởi họ không muốn đánh đu với số phận ở vòng đấu cuối cùng.

Tất nhiên, trong một chừng mực nào đó, Liverpool cũng muốn nhanh chóng gượng dậy sau thất bại trước Arsenal (1-2) và may mắn cho họ khi Chelsea không linh hoạt về mặt chiến thuật như đoàn quân của HLV Mikel Arteta . Có nghĩa là sự nhấn mạnh của “Đoàn quân đỏ” vào việc tấn công “The Blues” sẽ không bị ngăn cản, do đó sẽ cho họ tạo ra nhiều cơ hội hơn so với khi gặp “Các pháo thủ”. Chính vì vậy, dù rất mong đợi một chiến thắng nhưng Chelsea sẽ không thể rời sân Anfield với cả 3 điểm trong túi.