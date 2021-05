Liverpool sử dụng xe ‘mồi nhử’ để đánh lạc hướng CĐV biểu tình của M.U

Cuộc đụng độ giữa 2 CLB thành công nhất của bóng đá Anh đã bị hoãn lại 11 ngày trước khi CĐV M.U xông vào sân và đụng độ với cảnh sát bên ngoài sân Old Trafford trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chủ sở hữu của CLB, nhà Glazer. Một cuộc biểu tình ôn hòa đã diễn ra trước khi bắt đầu trận đấu diễn ra rạng sáng nay khi những CĐV M.U một lần nữa lên tiếng bày tỏ sự tức giận đối với gia đình Glazer do vai trò trong kế hoạch hình thành giải ly khai European Super League (ESL). Cả M.U và Liverpool được cho là 2 trong số những động lực hàng đầu đằng sau dự án ESL.

Chiếc xe buýt mồi nhử mang logo của Liverpool bị CĐV M.U chặn đường THE SUN

Vì vậy, để tránh những sự cố đụng độ hoặc bị chặn đường cản trở việc đến sân Old Trafford, Liverpool và M.U đều lên các kế hoạch để đánh lạc hướng nhóm người biểu tình. Hơn nữa trước đó, chiếc xe buýt Liverpool màu đỏ (màu áo truyền thống) với biển báo và biểu tượng của CLB này đã bị CĐV M.U biểu tình chặn trên đường đến sân ở trận đấu ngày 2.5, dẫn đến bị hoãn.

Chiếc xe buýt màu đen chở thành viên Liverpool đến sân Old Trafford CHỤP MÀN HÌNH

Theo tờ The Mirror, Liverpool lần này đã lường trước sự việc nên sử dụng một chiếc xe buýt mang màu sắc và biểu tượng đội bóng để thu hút những người hâm mộ M.U, những người có ý định tiếp tục trì hoãn họ đến Old Trafford. Một số thông tin cho rằng lốp xe buýt này đã bị phá sau khi bị chặn, nhưng vẫn có thể tiếp tục hành trình bất chấp những nỗ lực ngăn chặn từ các CĐV M.U. Trong khi đó, các cầu thủ của Liverpool thực chất di chuyển đến sân Old Trafford bằng 2 chiếc xe buýt màu đen không gắn logo, và họ đã đến được sân mà không bị người hâm mộ M.U phát hiện.

Trong khi đó, các cầu thủ của M.U cũng lặng lẽ có mặt trên sân Old Trafford hơn 6 giờ trước khi trận đấu bắt đầu nên họ thoát khỏi các vấn đề rắc rối do các cuộc biểu tình gây ra. “Chúng tôi đã có mặt sớm hơn một chút tại sân vận động nhưng đã ăn trưa, họp. Chúng tôi đã dùng bữa trước trận đấu như bình thường và sẵn sàng chơi một trận bóng đá. Các cầu thủ đã rất giỏi trong việc điều chỉnh và thích nghi. Đó là một năm khó khăn đối với tất cả mọi người, bóng đá không ngoại lệ”, HLVOle Gunnar Solskjaer nói với Sky Sports.

Firmino lập cú đúp giúp Liverpool đánh bại M.U REUTERS

Trận đấu sau đó diễn ra an toàn với phần thắng 4-2 thuộc về Liverpool nhờ cú đúp của Firmino. Tuy nhiên, đội quân của HLV Juergen Klopp vẫn cần thắng 3 trận còn lại để đảm bảo một vị trí trong tốp 4 Ngoại hạng Anh sau khi xóa bỏ rào cản lớn nhất trên con đường của họ bằng chiến thắng đầu tiên trên Old Trafford kể từ năm 2014.