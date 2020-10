Lỗ nặng vì Covid 19, Barcelona 'đói tiền' mua Depay và Garcia

Rất muốn có Depay và Garcia, nhưng khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Barcelona đành nghẹn ngào không mua được 2 cầu thủ này vì không có tiền.

Trong tuyên bố hôm qua, đội bóng xứ Catalan cho biết họ đã đạt doanh thu 855 triệu euro ở mùa bóng vừa qua, giảm 14% so với con số 990 triệu euro mà họ thu được trong năm 2018-2019, trong khi tổng nợ ròng của họ đã tăng hơn gấp đôi lên đến 488 triệu euro.

Lãnh đạo Barcelona cho biết, khoản lỗ 47 triệu euro là do mất doanh thu bán vé và bản quyền truyền hình, 35 triệu euro do giảm doanh thu từ cửa hàng bán đồ lưu niệm và 18 triệu euro tiền cho các chuyến tham quan sân vận động. Dự kiến, các khoản lỗ này sẽ tăng tiếp tục khi người hâm mộ vẫn chưa có thể đến sân do đại dịch Covid 19 vẫn đang hoành hành ở Tây Ban Nha.

Dù đã giảm lương Messi và các đồng đội, nhưng Barcelona vẫn không thoát lỗ nặng AFP

Doanh thu dự đoán cho năm 2020-2021 của Barcelona là 791 triệu euro. Tuy nhiên, Barcelona cũng tiết kiệm được 42 triệu euro từ việc cắt giảm lương các cầu thủ và nhân viên câu lạc bộ vì Covid 19.

Không có tiền để mua Depay và Garcia, HLV Koeman sẽ phải “liệu cơm gắp mắm” với lực lượng hiện có trong tay.