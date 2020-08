Mất Siêu cúp Anh về tay Arsenal: ‘Liverpool không tạo ra cú đấm quyết định’

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu trên kênh BT Sport, HLV Jurgen Klopp tiếc vì Liverpool bại trận do không tạo được “cú đấm quyết định” trong 90 phút thi đấu chính thức khi đã nắm quyền chủ động cả trận. Để rồi phải thua Arsenal sau loạt sút luân lưu 11m với tỷ số 4-5 (hòa1-1 trong giờ thi đấu chính thức), rạng sáng ngày 30.8.

Theo ông Klopp: “Với những trận đấu kiểu này, bạn cần có những cú đấm quyết định là ghi bàn, sau khi đã nắm thế chủ động, tạo nhiều cơ hội và cũng luôn cảnh giác trước các đợt phản công của Arsenal”.

Tuy nhiên, do không tạo được “cú đấm” ghi bàn Liverpool bị “đòn hồi mã thương” như cái bẫy của Arsenal giăng ra khi sau một pha phản công nhanh Aubameyang đã ghi bàn cho “Pháo thủ” mở tỷ số 1-0 ngay phút 12.

Dù sang hiệp 2, ngôi sao người Nhật Bản Takumi Minamino vào sân từ ghế dự bị gỡ hòa 1-1 đem lại tinh thần cho Liverpool có thể ngược dòng chiến thắng, nhưng trong một ngày bộ ba “sát thủ” Sadio Mane, Roberto Firmino và Mohamed Salah im lặng đã khiến “Đoàn quân đỏ” không tạo “cú đấm” như HLV Klopp mong muốn.

Ngôi sao người Nhật Bản Takumi Minamino có bàn thắng đầu tiên cho Liverpool sau tổng cộng 15 trận thi đấu ở mọi mặt trận AFP

Cuối cùng, trên loại sút luân lưu 11m cầu thủ mới 20 tuổi Rhian Brewster sút hỏng ở loạt thứ 3 khiến Liverpool bại trận.

HLV Klopp nói thêm: “Đầu tiên tôi rất lạc quan với bàn thắng gỡ hòa của Takumi Minamino, nó sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều điều tốt đẹp sắp tới. Đây là bàn gỡ xứng đáng Liverpool có được. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi không giữ được nhịp độ để kết liễu đối thủ. Trong loạt sút 11m thì may rủi thôi, lúc nào cũng vậy. Lần này chúng tôi không may mắn, do đó, tôi chúc mừng Arsenal đã chiến thắng”.

Cũng theo HLV Klopp, dù Liverpool tiếp tục đánh mất Siêu cúp Anh năm thứ 2 liên tiếp, nhưng ông vẫn cảm thấy có nhiều điều lạc quan cho “Đoàn quân đỏ” ở giải Ngoại hạng Anh sắp khởi tranh.