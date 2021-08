Mbappe nhận lương 25 triệu euro tại Real Madrid và sẽ mặc áo số 5 của Zidane

Ngoài ra, cũng giống các thương vụ gia hạn hợp đồng cầu thủ gần đây của Real Madrid , mới nhất là Casemiro khi đều đặt thêm điều khoản mức phí phá vỡ hợp hợp đồng từ 700 triệu đến 1 tỉ euro, trường hợp của Mbappe cũng tương tự thậm chí là cao hơn do ngôi sao này mới 22 tuổi.

Dù có tin đã đạt thỏa thuận cá nhân, nhưng thương vụ Mbappe sang Real Madrid không tiến triển nhanh “như tên bắn” như thương vụ Cristiano Ronaldo vừa đến M.U trong ngày 27.8.

Lý do, theo tin mới nhất từ tờ Le Parisien (Pháp) tiết lộ thì PSG lại tiếp tục từ chối lời đề nghị thứ 2 của Real Madrid hỏi mua Mbappe với mức giá 180 triệu euro. Mặc dù vậy, thông tin này lại đến từ giám đốc thể thao PSG, ông Leonardo nên được đánh giá chưa hẳn đã chính xác, vì cũng lặp lại quan điểm tương tự như chủ tịch CLB này, ông Nasser Al-Khelaifi từng lên tiếng nhưng không phủ nhận khả năng đàm phán.

Tờ ABC Deportes của Tây Ban Nha cho biết, chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez và ông Nasser Al-Khelaifi trên thực tế đang đàm phán, và sẽ sớm hoàn tất thương vụ vào cuối tuần này ngay trước kỳ chuyển nhượng đóng cửa ngày 31.8.

Mbappe mặc áo số 7 tại PSG AFP

Nhà báo Josep Pedrerol của kênh El Chiringuito TV là người thông tin sớm nhất và tin tưởng Real Madrid sẽ mua Mbappe trong mùa hè này, cũng xác nhận chắc nịch thương vụ “Mbappe” hoàn tất đúng hẹn trước ngày thứ ba tuần sau.

Đây chính là lý do các tờ báo ở Tây Ban Nha như AS hay Marca hiện đều tiết lộ Real Madrid sớm chuẩn bị các kịch bản ra mắt Mbappe theo phong cách Galacticos (Dải ngân hà) trên sân Bernabeu ngày mở cửa trở lại 11.9 tới. Ngoài ra, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng chuẩn bị áo số 5 (hiện do cầu thủ Jesus Vallejo mặc nhưng sắp cho mượn) dành cho Mbappe, vì ngôi sao tuyển Pháp yêu cầu do rất hâm mộ danh thủ Zidane nên sẽ chọn số áo này.