Mesut Ozil không chia tay Arsenal, quyết làm khó HLV Mikel Arteta tới cùng

Theo Mesut Ozil : “Nếu muốn ra đi thì chính tôi là người quyết định, không phải bất cứ ai khác. Tôi không phải ký hợp đồng với Arsenal 2 hoặc 3 năm, mà là tới 4 năm. Mọi người phải tôn trọng điều đó. Tôi yêu Arsenal, và London như là nhà của tôi. Vì thế, tôi sẽ ở lại đây đến những ngày cuối hợp đồng của mình”.

Mesut Ozil hiện còn 12 tháng hợp đồng với Arsenal, trong đó mỗi tuần ngôi sao kỳ cựu 31 tuổi này nhận đến 350.000 bảng. Từ khi mùa giải nối lại giữa tháng 6, HLV Arteta không sử dụng cầu thủ này thi đấu 1 phút nào vì chưa đáp ứng yêu cầu của mình.

Cũng vì vậy, Mesut Ozil vắng mặt luôn ở trận chung kết Cúp FA để trở về Thổ Nhĩ Kỳ nghỉ hè cùng gia đình và chăm cô con gái mới sinh.

Về lý do này, Mesut Ozil nói với tờ The Athletic: “Đó là quyết định của HLV, và tôi tôn trọng điều đó. Tuy nhiên, vấn đề không phải là tôi có đáp ứng yêu cầu hay không, vì nếu tôi được thi đấu và chơi quá tệ thì còn có lý do. Đằng này tôi hoàn toàn không được ra sân dù trong tình trạng thể lực hoàn hảo. Do đó, đây không phải là vấn đề để đẩy tôi khỏi đội bóng”.

Giữa HLV Arteta (phải) và Mesut Ozil rõ ràng đã có sự không hài lòng lẫn nhau Reuters

Cũng theo Mesut Ozil, có thể vì những lý do khác, trong đó vấn đề anh không chịu giảm 12,5% lương như những người khác. Về vấn đề này, Mesut Ozil cho rằng: “Tôi sẵn sàng chia sẻ phần lớn tiền lương của mình, nhưng với điều kiện cần biết số tiền đó đi về đâu. Là cầu thủ, chúng tôi luôn cống hiến, nhưng có những câu hỏi cần CLB trả lời rõ ràng. Vì thế, khi không thoả đáng tôi không thể đồng ý”.

Gần đây, báo chí Anh tiết lộ Arsenal muốn thương lượng trả 18 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Mesut Ozil, và đề nghị anh chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu vào mùa hè này nhưng ngôi sao này từ chối thẳng thừng.

Mesut Ozil không thi đấu trận chính thức nào cho Arsenal từ ngày 7.3, và chỉ ra sân ở trận đấu tập trước khi mùa giải nối lại giữa tháng 6 AFP

Mesut Ozil gia nhập Arsenal năm 2013 từ Real Madrid với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của “Pháo thủ” thời điểm đó là 42,5 triệu bảng.

Tuy nhiên, trong 2 mùa bóng gần đây sau khi HLV Arsene Wenger ra đi, thì vị trí số 1 của Mesut Ozil tại đội bóng chủ sân Emirates dần mờ nhạt và bị gạt ra rìa từ khi HLV Arteta đến từ cuối tháng 12 năm ngoái đến nay.