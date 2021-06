Một EURO đáng để đợi chờ ?

EURO 2020 có gì khác so với các kỳ EURO trước ? Lần đầu tiên trong lịch sử được tổ chức ở nhiều quốc gia Kể từ khi ra đời năm 1960 đến nay, vòng chung kết EURO thường được diễn ra tại 1 - 2 quốc gia chủ nhà đăng cai. Năm nay, do nhiều lý do mà lần đầu tiên trong lịch sử, ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu được tổ chức trên các sân vận động của 11 quốc gia: Anh, Ý, Đức, Nga, Azerbaijan, Hungary, Tây Ban Nha, Romania, Hà Lan, Scotland, Đan Mạch. Trong số các quốc gia chủ nhà năm nay, đáng chú ý nhất là việc Azerbaijan và Romania dù không giành được quyền tham dự vòng chung kết EURO 2020 nhưng vẫn được tổ chức các trận đấu bảng A và C. Trong khi đó, Nga là quốc gia được tổ chức nhiều trận đấu ở vòng bảng nhất với 6 trận gồm 3 trận bảng B (với sự tham dự của tuyển Nga) và 3 trận bảng E. Cuộc hội ngộ của các nhà vô địch Với sự trở lại của Hà Lan và Đan Mạch, vòng chung kết EURO năm nay hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn với sự hiện diện của 9/10 đội bóng từng được nâng cao chiếc Cúp vô địch châu Âu trong quá khứ, gồm: Ý, Nga (được coi là thừa kế của Liên Xô - vô địch năm 1960), Tây Ban Nha, Pháp, CH Czech (được coi là thừa kế của Tiệp Khắc - vô địch năm 1976), Hà Lan, Đức, Bồ Đào Nha, Đan Mạch. Như vậy năm nay chỉ vắng mặt duy nhất nhà vô địch EURO 2004 là tuyển Hy Lạp do không vượt qua được vòng loại. Trong số này, Đức là đội bóng giàu truyền thống nhất với 3 lần vô địch châu Âu vào các năm 1972, 1980, 1996 (ngang với Tây Ban Nha) và là đội giữ kỷ lục 13 lần liên tiếp lọt vào vòng chung kết EURO kể từ năm 1972 đến nay. Chào đón 2 tân binh Trong danh sách 24 đội bóng tham gia tranh tài tại EURO 2020, có tới 19 đội từng hiện diện tại EURO 2016. Bên cạnh đó, vòng chung kết năm nay cũng chào đón sự trở lại của 3 đội bóng từng xuất hiện ở các kỳ EURO trước đó là Hà Lan, Đan Mạch và Scotland. Còn lại chỉ có đúng 2 đội lần đầu tiên giành được quyền góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa già là Phần Lan và Bắc Macedona. Đây là con số ít hơn nhiều so với EURO 2016 (có tới 5 tân binh là Iceland, Bắc Ireland, Xứ Wales, Albania và Slovakia). Hương Thùy