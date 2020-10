M.U vs Tottenham: Son Heung-min chấp cánh cho 'Spurs'

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN HLV Ole Gunnar Solskjaer của M.U đang mong chờ một số trận đấu quan trọng ở Premier League vào tháng 10 cũng như sự trở lại của Champions League , mà tất cả sẽ bắt đầu bằng cuộc đọ sức không khoan nhượng với Tottenham tại “Nhà hát của những giấc mơ” vào đêm nay. Thận trọng trên 2 cánh Sau trận đấu với Tottenham, M.U sẽ bước vào đợt nghỉ quốc tế, trước khi gặp Newcastle và đón tiếp Arsenal cùng Chelsea tại sân Old Trafford. Ngoài ra, hai lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League cũng sẽ diễn ra vào cuối tháng, lần lượt vào ngày 21 và 28.10. HLV Solskjaer nói: “Đây là một tháng quan trọng về mặt kết quả, khi nhìn vào các đội mà chúng tôi sẽ gặp. Làm thế nào chúng tôi có thể đối phó với tất cả những trận đấu này?”. Nhận định bóng đá |Manchester United- Tottenham | Son Heung-min, Gareth Bale vắng mặt Sau thất bại đáng thất vọng trước Crystal Palace ở ngày ra quân, M.U đã thắng cả 3 trận tiếp theo trên đất khách, trong đó có 2 chiến thắng trước Brighton. HLV người Na Uy nhấn mạnh: “Kết quả vào đầu mùa giải sẽ luôn ảnh hưởng đến tâm trạng và đặt tâm trạng vào một nhóm cầu thủ, CLB, người hâm mộ của chúng tôi, giới truyền thông”. Chiến thắng đem lại cảm giác tích cực, nhưng cách thắng của “Quỷ đỏ” chưa thật sự khiến các CĐV của họ hài lòng. Ở trận gặp Tottenham, sức mạnh tấn công của các hậu vệ cánh của Tottenham có thể khiến M.U bị tổn thương nếu HLV Solskjaer không cân nhắc việc điều chỉnh chiến thuật. Ông thích sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Marcus Rashford và Mason Greenwood hoạt động ở hai bên cánh. Đó là một hệ thống linh hoạt khi tấn công nhưng không phải tiền đạo nào cũng thoải mái khi được yêu cầu phòng ngự, vì vậy các hậu vệ cánh của M.U có thể dễ bị tổn thương. Một giải pháp là kéo Bruno Fernandes lui lại để trở thành bộ ba tiền vệ trung tâm chính thống hơn. Trong hệ thống đó, một trong ba tiền vệ sẽ được yêu cầu di chuyển sang hai cánh, tạo sự hỗ trợ cho Aaron Wan-Bissaka và Luke Shaw nếu 2 hậu vệ cánh này không kịp lui về phòng ngự. Điều đó cho thấy cuộc chiến giữa các hậu vệ cánh của “Spurs” và các cầu thủ chạy cánh của “Quỷ đỏ” sẽ rất hấp dẫn. “Trả thù để làm gì?” Matt Doherty (phải), một trong 2 hận vệ cán tấn công của Tottenham Reuters Các hậu vệ của Các hậu vệ của Tottenham rất tôn trọng mối đe dọa từ đối thủ nhưng cũng cố gắng đẩy M.U về sâu phần sân nhà nhằm lộ ra những sai lầm trong phòng ngự. HLV Jose Mourinho đã ký hợp đồng với hai hậu vệ cánh tấn công đáng gờm là Matt Doherty và Sergio Reguilon. Hậu vệ phải Doherty thích đột nhập vào khu vực 16m50 và đã có 6 lần chạm bóng trong khu cấm địa ở mùa này, chỉ kém Harry Kane, Son Heung-min và Lucas Moura. Hậu vệ trái Reguilon đã có trận ra mắt trong chiến thắng trước Chelsea tại Carabao Cup hồi giữa tuần và có một pha kiến tạo. Cú tạt của cầu thủ người Tây Ban Nha đã tìm thấy Erik Lamela, chính xác là kiểu phối hợp mà M.U đã phải vật lộn để đối phó. Chưa kể Tottenham còn có Toàn cảnh thương vụ Cavani chuyển sang thi đấu cho Manchester United Ben Davies , đối thủ cạnh tranh của Reguilon, đã thực hiện 13 cú tạt bóng trong 3 trận đầu mùa ở Premier League của “Spurs”. Dù HLV Mourinho chọn ai, M.U sẽ cần phòng ngự tốt hơn ở những khu vực rộng vào đêm nay. Bên cạnh những trận đấu khá tẻ nhạt từ đầu mùa, Tottenham đã có những chiến thắng vang dội vơi tỷ số 5-2, 3-1 và 7-2. Dù vậy, HLV Mourinho khẳng định ông không muốn đề cập đến chuyện trả thù khi hành quân cùng Tottenham đến sân Old Traffod để gặp đội bóng cũ. Ông nói: “Tôi đã vô địch rất nhiều lần ở Old Trafford với tư cách là HLV của M.U và HLV của đối thủ. Trả thù để làm gì? Ở đó không ai đối xử tệ với tôi, mọi người đều rất tốt với tôi, ở đó tôi không có kẻ thù, không có cảm giác tồi tệ. Trả thù để làm gì? Đó chỉ là một trận bóng đá mà tôi muốn thắng”. Tình hình nhân sự M.U:Axel Tuanzebe và Phil Jones không thể ra sân vì chấn thương trong khi khả năng ra sân của Harry Maguire và Bruno Fernandes vẫn bỏ ngỏ. Tottenham:Gareth Bale vắng mặt vì chấn thương trong khi Carlos Vinicius chưa đủ điều kiện để thi đấu, khả năng ra sân của Son Hueung-min vẫn bỏ ngỏ. Lịch sử đối đầu - M.U và Tottenham đã gặp nhau 56 lần trong khuôn khổ Premier League, M.U thắng 35 trận, Tottenham thắng 9. - Trong 28 lần đón tiếp Tottenham tại sân Old Trafford trong kỷ nguyên Premier League, M.U thắng 21, hòa 4 và thua 3.