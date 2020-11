Napoli và AS Roma chính thức bị xử thua ở Serie A

Theo AFP, Ban kháng nghị của Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) đã bác bỏ “trường hợp bất khả kháng” là lý do biện hộ khi Napoli từ chối chuyến hành quân đến Turin trong trận đấu gặp Juventus thuộc khuôn khổ Serie A vào ngày 4.10 sau khi 2 cầu thủ của họ được kiểm tra dương tính với Covid-19 . Tòa phúc thẩm cho biết quyết định không thi đấu là "sự lựa chọn tự nguyện".

Diawara (trái) thi đấu cho AS Roma trong trận gặp Verona ở vòng 1 Serie A dù không có trong danh sách đăng ký

Serie A đã ra phán quyết rằng, khiếu nại của Napoli về tính hợp pháp của trận đấu được coi là không thể chấp nhận được vì đội đã không làm mọi thứ cần thiết để tôn trọng giao thức. CLB Napoli ban đầu đã yêu cầu hoãn lại, nhưng Juventus vẫn chuẩn bị cho trận đấu như bình thường. Điều này dẫn đến trận đấu cuối cùng bị hủy sau 45 phút Juventus chờ đợi nhưng Napoli không đến sân.

Giải đấu hàng đầu của Ý - đang áp dụng các quy tắc của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) về việc một trận đấu có thể diễn ra miễn là một bên có 13 cầu thủ khỏe mạnh, bao gồm một thủ môn. Ban kháng nghị của FIGC cũng ủng hộ án phạt xử thua 3-0 được áp dụng cho C LB AS Roma vì đã sử dụng một cầu thủ không đăng ký thi đấu trong trận hòa không bàn thắng ở vòng mở màn mùa giải trước Verona. AS Roma hiện đứng thứ 4, bằng điểm với Napoli.