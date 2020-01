Ngoại hạng Anh: Bị Crystal Palace cầm chân, Man City “giương cờ trắng”

Theo đó, sau khi Cenk Tosun bất ngờ giúp đội khách vượt lên dẫn trước ở cuối hiệp 1, tiền đạo ngôi sao Sergio Aguero tiếp tục tỏa sáng với cú đúp ở cuối trận (phút 82 và 87). Cú đúp này giúp Aguero nâng tổng số bàn thắng ghi cho Man City lên con số 251 kể từ khi gia nhập đội bóng thành phố Manchester vào năm 2011. Tuy nhiên, trong thời điểm tưởng như 3 điểm đã nằm trong tay đội chủ nhà thì Crystal Palace trừng phạt hàng thủ Man City với bàn gỡ hòa 2-2 sau tình huống đá phản lưới nhà của Fernandinho ở phút cuối trận.

Sau trận đấu, HLV Guardiola tỏ ra giận dữ chỉ trích hàng phòng ngự Man City khi Benjamin Mendy và Fernandinho đã cho Wilfried Zaha có quá nhiều khoảng trống để tiền đạo người Anh trở thành nguồn cơn dẫn đến bàn gỡ. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha một lần nữa đau đầu về khả năng phòng ngự kém cỏi của Man City khi lại mất điểm trên sân nhà Etihad ở mùa giải thứ hai liên tiếp trước đội quân của HLV Roy Hodgson.

Tệ hại hơn, trận hòa này khiến nhà ĐKVĐ kém 13 điểm so với đội đầu bảng Liverpool 13 điểm (48 so với 61) và đã thi đấu nhiều hơn 2 trận. “Mùa trước, họ đánh bại chúng tôi ở đây và mùa này gần như tương tự. Ở trận đấu mùa trước, họ đã có ba cú sút trúng đích và ghi được ba bàn. Mùa này cũng vậy. Hàng thủ đã quá thiếu tập trung để cho phép Zaha tự do tung hoành”, HLV Guardiola thất vọng nói sau trận đấu. Sau trận này, Man City sẽ bước vào giai đoạn khá khó khăn khi lần lượt làm khách trên sân Sheffield United và Tottenham