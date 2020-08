Ngoại hạng Anh ‘lên hương’ vì Messi, La Liga lo mất... linh hồn

Trái ngược, không thể giấu sự hồ hởi từ báo chí Anh, như nhà báo Adam Bates của kênh Sky Sports mới đây bình luận: “Cả nước Anh đang chờ đợi Messi ”.

Khi Cristiano Ronaldo dứt áo Real Madrid ra đi (tháng 7.2018) cũng vì những bất đồng ở nội bộ ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, nhưng chỉ được đánh giá là giải La Liga đã mất đi một ánh hào quang vẫn có thể được bù đắp được.

Trong khi đó, điều quan trọng nhất là linh hồn của giải đấu, siêu sao Lionel Messi và những người bạn nổi tiếng Luis Suarez, Gerard Pique… vẫn còn ở đó, giúp La Liga luôn giữ một vị thế hàng đầu.

Không thể phủ nhận, siêu sao người Argentina này chính là “linh hồn” của La Liga, là thương hiệu để giải đấu luôn thu hút các nhà đầu tư, tài trợ và nhiều giá trị kinh tế khác suốt ròng rã hơn 15 năm nay. Nhưng sắp tới, Messi sẽ ra đi như “kích một quả bom” làm choáng váng cả La Liga chứ không riêng gì nội tình CLB Barcelona

Đây cũng là lý do mà mới đây ban tổ chức giải La Liga ra thông báo ủng hộ CLB Barcelona với thông báo: “Messi ra đi thì CLB nào cần mua phải đóng đủ 700 triệu euro phí phá vỡ hợp đồng”, vì hợp đồng hiện nay của siêu sao người Argentina và đội bóng xứ Catalan vẫn còn hiệu lực đến mùa hè 2021. Do đó, Messi không thể ra đi tự do, hoặc với cái giá thấp hơn rất nhiều so với giá trị phá vỡ hợp đồng.

Tuy vậy, có thể hiểu lý do ban tổ chức La Liga phải ủng hộ Barcelona nhằm giữ lại cho được Messi bằng mọi cách có thể, vì giải đấu này không muốn mất luôn siêu sao giá trị còn lại khiến giá trị thương mại của giải đấu, đặc biệt ở bối cảnh khủng hoảng kinh tế vì đại dịch hiện nay, sẽ còn sụt giảm thê thảm nữa.

Messi đã quyết tâm chia tay Barcelona từ cuối tháng 7 sau khi mất chức vô địch La Liga AFP

Tin tức Messi muốn chia tay Barcelona không phải chỉ xảy ra mới đây, mà đã râm ran từ cuối tháng 7 khi đội bóng xứ Catalan sa sút vì bất đồng nội bộ khiến đánh mất chức vô địch La Liga và siêu sao này ngừng mọi cuộc đàm phán gia hạn với CLB.

Khi đó, HLV Zidane của CLB đối địch Real Madrid nói: “Tất cả chúng ta ai cũng muốn La Liga là giải đấu tốt nhất. Mà giải đấu tốt nhất phải có Messi ở trong đó. Tôi không biết sự thể ra sao (chuyện nội tình của Barcelona). Nhưng điều mong ước lớn nhất của tôi là Messi vẫn gắn bó với La Liga đến hết sự nghiệp”.

Khi Zidane nói điều này, cũng là mong ước của dư luận tại Tây Ban Nha, tất cả đều nghĩ rằng bất kể thế nào thì Messi cũng sẽ ở lại, và Barcelona sẽ có một cuộc cải tổ mạnh mẽ. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn, đội bóng xứ Catalan chỉ giải quyết phần ngọn vấn đề (sa thải HLV Quique Setien và Giám đốc thể thao Eric Abidal), trong khi thượng tầng là chủ tịch Josep Maria Bartomeu vẫn tại vị.

Thêm vào đó, tân HLV Ronald Koeman thực hiện chính sách cải tổ đội bóng khi sa thải công thần Luis Suarez chỉ trong 60 giây sau một cuộc điện thoại, tước mọi đặc quyền của Messi ở Barcelona. Tất cả đó trở thành giọt nước tràn ly.

Không còn Messi, La Liga sẽ là giải đấu không linh hồn, theo nhà báo Alberto Munoz của tờ AS mô tả AFP

Man City đã nhanh chóng nhảy vào cuộc chiêu mộ Messi với những hứa hẹn làm siêu sao này sớm quên đi 17 năm lịch sử ở Barcelona. Kênh ESPN tiết lộ, nguồn tin từ nội bộ Man City cho biết Giám đốc điều hành Man City, ông Ferran Soriano đang đàm phán với bố của Messi, ông Jorge - cũng là đại diện của siêu sao này, về những quyền lợi khi gia nhập “Man xanh”.

Tin mới nhất, ông Jorge Messi cũng sắp gặp ban lãnh đạo Barcelona vào thứ tư tuần này để dàn xếp một cuộc ra đi trong hoà bình thay vì sẽ kéo nhau ra toà kiện tụng. Nhiều nguồn tin từ báo chí Anh khẳng định Messi có ưu thế về pháp lý nếu ra toà.

Do trước đó, FIFA và UEFA đều đã thông báo mùa giải năm nay không thể kết thúc đúng hạn (30.6), mà phải đến 23.8 (sau trận chung kết Champions League ) mới kết thúc vì lý do đại dịch, và các hợp đồng cầu thủ kết thúc trước ngày 30.6 đều được tự động kéo dài hết mùa giải hoặc CLB tự thương lượng cầu thủ gia hạn thêm. Nên Messi có đủ lý lẽ để kích hoạt điều khoản đơn phương kết thúc hợp đồng mới đây ngay sau mùa giải để ra đi.

Tờ The Sun (Anh) sớm phát thảo đội hình dự kiến của Man City mùa tới với sự hiện diện của Messi Chụp màn hình The Sun

Vì lẽ đó, phía Messi đã tự tin có những thoả thuận cá nhân trước để gia nhập Man City như quyền lợi về tài chính tương tự như ở Barcelona (mức thu nhập trên 100 triệu euro), chỉ thi đấu 3 mùa ở Ngoại hạng Anh và sau đó tuỳ chọn đến Mỹ thi đấu cho New York City FC (đội bóng cũng thuộc sở hữu của Man City) khoảng 2 mùa nữa trước khi giải nghệ. Ngoài ra, Màn City còn kèm thêm một vị trí đại sứ toàn cầu và nằm trong ban điều hành tập đoàn City Football Group (chủ sở hữu của Man City) dành cho Messi sau khi treo giày.

Hơn 15 năm nay, hình ảnh Messi quá quen thuộc ở La Liga AFP

Theo báo chí Anh như tờ The Guardian nhận định: “Khả năng Messi đến Ngoại hạng Anh rất lớn, và sẽ mang lại một thứ bóng đá của sự kỳ diệu. Tài năng của Messi là không cần bàn cãi. Các sân đấu danh tiếng nhất từ Old Trafford đến Emirates, Stamford Bridge đều đã từng in đậm dấu giày của anh ta. Có Messi, Ngoại hạng Anh còn sẽ sở hữu những giá trị cực lớn từ sức ảnh hưởng của siêu sao này”.

Trong khi đó, nhà báo Adam Bates của kênh Sky Sports ví von: “Đây là một sự chuyển giao của sự kỳ diệu. Cả nước Anh đang đợi Messi”.

Trái lại, khi La Liga mất đi Messi, như nhà báo Alberto Munoz của tờ AS mô tả: “Đó sẽ là giải đấu không linh hồn. Tác động từ cuộc chia tay này, nếu trở thành sự thật, thì sự thiệt hại của La Liga quá lớn từ hình ảnh, giá trị kinh tế, sức hút… sẽ sa sút thê thảm. Hệ quả, có thể phải mất rất nhiều năm mới có thể hồi phục”.