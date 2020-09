Ngoại hạng Anh tiếp tục đóng cửa khán giả

Ở các giải khác tại châu Âu, như ở Pháp, Đức và Ý đã cho khán giả trở lại với số lượng 20 - 30% sức chứa sân, được quyết định bởi cơ quan y tế thành phố có sân bóng thi đấu. Trừ khi có số ca nhiễm tăng hơn 35% trên số lượng 100.000 người thì trận đấu diễn ra không khán giả, còn ở các thành phố khác không bị ảnh hưởng vẫn cho khán giả đến sân. Trong khi đó, thống kê ở Anh, việc thi đấu không khán giả mỗi vòng đấu, 20 CLB Ngoại hạng Anh đã mất khoảng 25 triệu bảng (gồm tiền bán vé, dịch vụ và nguồn doanh thu khác...). Giải Ngoại hạng Anh mùa này bắt đầu thi đấu từ giữa tháng 9, và được xếp lịch trung bình có 4 vòng đấu trong 1 tháng, tính ra sẽ thiệt hại khoảng 100 triệu bảng/tháng. Việc hoãn cho khán giả trở lại tiếp, cũng như chưa biết thời hạn khi nào, khiến các CLB Anh đối mặt nguy cơ không thể gồng gánh nổi, nhất là không ít đội đã chi tiêu quá nhiều vào kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Thông báo hoãn khán giả trở lại sân cũng khiến Ban tổ chức (BTC) giải Ngoại hạng Anh hoàn toàn bị sốc. Giám đốc điều hành giải đấu này, ông Richard Masters cho biết dự định sẽ đàm phán lại với các quan chức chính phủ Anh nhằm “mở cửa riêng” cho Ngoại hạng Anh để được đón khán giả, vì giải đấu đã chuẩn bị sẵn nhiều giải pháp an toàn cho việc đón khán giả trở lại từ 1.10, hoặc lùi lại nhưng sẽ mở cửa sớm nhất có thể. Trong thông báo, BTC giải Ngoại hạng Anh cũng đầy tiếc nuối trước quyết định của chính phủ Anh khi cho rằng: “Việc vẫn đóng cửa khán giả khiến nền kinh tế địa phương và quốc gia mất khoảng 200 triệu bảng mỗi tháng, còn các CLB mất khoảng 100 triệu bảng. Chúng tôi vẫn luôn đặt sự ưu tiên hàng đầu về sức khỏe của cổ động viên, và đã có những giải pháp hiệu quả để bảo đảm an toàn, cũng như cam đoan các sân vận động ở Ngoại hạng Anh an toàn hơn nhiều so với các sự kiện công cộng khác. Vì thế, chúng tôi sẽ nỗ lực để đàm phán với chính phủ để tìm giải pháp và sớm đưa khán giả trở lại sân”.