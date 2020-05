N’Golo Kante đột ngột vắng mặt dài hạn ở Chelsea vì lo sợ Covid-19

CLB Chelsea cũng cho biết N’Golo Kante không gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe nhưng HLV Frank Lampard đã quyết định cho anh nghỉ tập dài hạn và không hẹn ngày trở lại. Lý do theo tờ The Sun tiết lộ, N’Golo Kante đang lo sợ sẽ bị nhiễm bệnh khiến anh rất bất an.

Vì thế, sau buổi tập trở lại đầu tiên sau hơn 2 tháng tạm nghỉ, cầu thủ này quyết định rút khỏi các buổi tập cùng đồng đội.

N’Golo Kante được xem là cầu thủ khỏe nhất ở Chelsea, nhưng cách đây 2 năm anh đã từng bị ngất xỉu trên sân tập gây nghi ngờ có vấn đề về tim mạch.

Các kiểm tra khi đó cho thấy ngôi sao này không bị bất cứ vấn đề gì về tim, và trở lại thi đấu cùng tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 vài tháng sau đó ở Nga.

Tuy nhiên, do gia đình nhà N’Golo Kante có tiền sử về bệnh tim khi anh trai Niama qua đời vì bị đột quỵ sau một cơn đau tim, và bố cầu thủ này cũng qua đời vì lý do tương tự khi anh mới 11 tuổi cũng như trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa thực an toàn, nên HLV Lampard đồng ý để N’Golo Kante về nhà tập luyện riêng.

Gia đình N’Golo Kante có tiền sử bệnh tim, nên cầu thủ này e sợ nhiễm bệnh và sẽ bộc phát bệnh tim tiềm ẩn Reuters

Ngoài N’Golo Kante, một ngôi sao khác của Chelsea là tiền đạo Callum Hudson-Odoi - vừa được cho bảo lãnh ra về sau vụ bị cảnh sát bắt giữ do nghi ngờ hành hung một phụ nữ trẻ đẹp - cũng được cho vắng mặt dài hạn khi vừa trở lại tập luyện.

Nguyên do là Callum Hudson-Odoi từng bị dương tính với Covid-19 và mới bình phục, nhưng CLB Chelsea e ngại cầu thủ này có thể bị tái phát và là nguồn lây bệnh cho các cầu thủ khác, trong đó có N’Golo Kante, nên đã quyết định cho anh nghỉ tập dài hạn.

Hậu vệ Adrian Mariappa của Watford xác nhận mình là 1 trong 6 người nhiễm Covid-19 trong đợt xét nghiệm mới đây AFP

Trong khi đó, cầu thủ Adrian Mariappa của Watford là người đầu tiên lên tiếng xác nhận mình là 1 trong 6 người dính Covid-19 trong đợt xét nghiệm đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh.

Hiện các CLB ở Ngoại hạng Anh đều trở lại tập luyện, nhưng cũng giống Chelsea cho N’Golo Kante nghỉ tập dài hạn nếu lo sợ nhiễm bệnh, một số CLB khác thông báo cầu thủ có thể nghỉ tập nếu cảm thấy không an toàn sau khi các trường hợp nhiễm bệnh vừa công bố.