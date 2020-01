Serie A: Bị loại ở Cúp nước Ý, Lazio và Roma quyết 'sinh tử' trận derby thành Rome

Tiền vệ Marco Parolo giải thích trên kênh truyền hình của Lazio: "Năm nay chúng tôi chơi không tốt ở các giải đá cúp, thậm chí ở Europa League chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Điều quan trọng là phải giành thành tích tốt, nhưng chúng tôi không thể mang chiến thắng về nhà và Napoli giành quyền đi tiếp".

AS Roma (trái) sẽ có trận quyết đấu với Lazio ở trận derby thành Rome

Lazio thua Napoli ở Cúp nước Ý là do trọng tài không làm tốt công việc của ông ta, cùng với sự thiếu may mắn của tiền đạo Ciro Immobile đặc biệt anh bị trượt ngã khi đá hỏng quả phạt đền.

Lazio đang đe dọa vị trí thứ 2 của Inter, nhưng chắc chắn họ cũng bị AS Roma đe dọa ngay phía dưới. Parolo cho biết: "Đây là trận đấu quan trọng đối với chúng tôi và cả CĐV của Lazio, chúng tôi sẽ cống hiến hết mình bởi chúng tôi biết trận derby có ý nghĩa như thế nào. Chúng tôi biết rằng chúng tôi là đội bóng thích thể hiện mình trong trận đấu và chúng tôi sẽ cố gắng làm điều này trong trận derby".

AS Roma cũng chẳng vui vẻ gì sau khi thua Juventus 1-3 ở Cúp nước Ý. Trận thua đó thêm một bằng bằng chứng cho thấy AS Roma không thắng nổi Juve kể từ ngày xây SVĐ Allianz. Thậm chí, họ thủng lưới 3 bàn ngay trong hiệp một và bàn rút ngắn cách biệt 1-3 chẳng qua là bàn phản lưới nhà của thủ môn Gianluigi Buffon. AS Roma gục ngã trước lối chơi hiệu quả của Cristiano Ronaldo và các đồng đội của anh ta, thì họ sẽ tiếp tục thủng lưới trước một Ciro Immobile đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 23 bàn.