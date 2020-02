Serie A: Inter quyết 'xử' Udinese trước trận derby thành Milan

Các tân binh đến từ Premier League của HLV Antonio Conte đang rất phấn khích trong cuộc cạnh tranh chức vô địch Serie A.

Kỳ thực, Inter mua về Christian Eriksen, Ashley Young và Victor Moses nhằm duy trì áp lực lên đội đầu bảng xếp hạng Juventus trong khi mục tiêu của ông chủ người Trung Quốc Steven Zhang là giành Scudetto lần đầu tiên kể từ năm 2010 đến nay.

Ashley Young (trái) cũng để lại nhiều ấn tượng sau khi đến Inter AFP

Inter ráo riết tăng cường lực lượng bằng những cầu thủ có chất lượng từ Ngoại hạng Anh cũng là điều dễ hiểu, nhất là sau khi họ trải qua 3 trận hòa liên tiếp với cùng tỷ số 1-1 gặp Atalanta , Lecce và Cagliari. Thêm vào đó, tiền đạo Lautaro Martinez bị treo giò 2 trận do bị đuổi ở cuối trận gặp Cagliari tuần qua, tức vắng mặt trận làm khách trên sân của Udinese tuần này và trận derby gặp AC Milan tuần sau đó.

Inter hiện kém Juventus 3 điểm trên bảng xếp hạng. Cách biệt này được rút ngắn là nhờ "Lão phu nhân" bất ngờ để thua Napoli 1-2 tuần qua. Giờ đây, họ hy vọng có thể san bằng cách biệt này khi đội hình có được 3 hảo thủ từ Premier League: Christian Eriksen (27 tuổi), Victor Moses (29 tuổi) và Ashley Young (34 tuổi).

Thật ra, 3 tân binh này đã giúp Inter lọt vào bán kết Cúp nước Ý bằng trận thắng Fiorentina 2-1 trên sân San Siro hồi giữa tuần. Ashley Young nói trên Sky Sport Italia: "Khi có cơ hội, tôi sẽ tận dụng tốt nhất. Cùng với Eriksen và Moses, chúng tôi đến từ Ngoại hạng Anh và đây là cơ hội trải nghiệm điều khác biệt, ở trận đấu lẫn đời thường. Điều quan trọng đối với cầu thủ là đối mặt với những thách thức mới".

Ibrahimovic đang là "cứu cánh" của AC Milan AFP

Không chỉ có 3 cầu thủ trên HLV Conte đã tuyển mộ Romelu Lukaku và cả Alexis Sanchez (hợp đồng cho mượn) từ Manchester United hồi mùa hè. Young cho biết thêm: "Conte là HLV tuyệt vời, ông ấy từng đoạt nhiều danh hiệu, có tham vọng tiếp tục giành chiến thắng và tôi cũng muốn như thế tại Inter".

AC Milan đã hồi sinh và trận tiếp Verona cuối tuần này sẽ là sự tốt nhất cho họ trước khi chơi trận derby gặp Inter. Đội bóng của HLV Pioli giành được 10 điểm trong 4 trận kể từ khi có sự trở lại của Ibra từ tháng qua và chân sút người Thụy Điển này còn ghi bàn giúp đội bóng giành quyền vào bán kết Cúp nước Ý hồi giữa tuần.

Ronaldo (phải) vẫn ghi bàn đều đặn cho Juventus AFP

Juventus đánh mất cơ hội gia tăng cách biệt lên 6 điểm ở vị trí đầu bảng xếp hạng khi bất ngờ để thua Napoli 1-2 tuần qua dù tiền đạo Cristiano Ronaldo vẫn ghi bàn. Tuần này, họ sẽ tiếp Fiorentina vốn từng hòa nhau không bàn thắng hồi tháng 9. Cristiano Ronaldo có cơ hội tiếp tục ghi bàn trong trận Serie A thứ 9 liên tiếp. Anh ghi 12 bàn trong 8 trận liên tiếp vừa qua.

Lazio hy vọng thu ngắn cách biệt 5 điểm so với Juventus hoặc 2 điểm so với Inter khi họ tiếp đối thủ cuối bảng xếp hạng SPAL. Tuần qua, họ kết thúc chuỗi 11 trận thắng liên tiếp do hòa 1-1 trong trận derby căng thẳng gặp AS Roma. Ngoài ra, Lazio vẫn còn một trận chưa đá.