Serie A sắp có AC Milan mới của “ông trùm” Berlusconi

Monza là 1 trong 3 CLB được thăng hạng lên Serie B cùng với Vicenza và Reggina sau quyết định của Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) hôm 8.6 về việc kết thúc sớm Serie C mùa giải 2019 - 2020 do đại dịch Covid-19. Quyết định này kèm theo việc các CLB đứng đầu bảng xếp hạng 3 bảng đấu Serie C được thăng hạng. Điều này đã thu hút sự chú ý của dư luận bóng đá Ý khi Monza thuộc sở hữu của "ông trùm" truyền thông Berlusconi, cựu ông chủ CLB danh tiếng AC Milan