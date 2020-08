Siêu cúp Anh - Community Shield, Liverpool 0-1 Arsenal: Tuyệt phẩm của Aubameyang

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Cả Liverpool lẫn Arsenal đều đã được vinh danh 15 lần trong 22 lần góp mặt ở trận Community Shield - Siêu cúp Anh, chỉ kém 6 lần so với M.U. Do vậy, trận đấu trở nên món khai vị hấp dẫn cho mùa giải mới và phân định rạch ròi thứ bậc giữa họ. Thế nhưng, ai sẽ là người đặt dấu ấn quan trọng trước ngày khai mạc Premier League vào tháng tới? Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh 2019-2020 và những con số ấn tượng Nếu là CĐV của Arsenal , người ta sẽ kinh hãi khi biết rằng đội bóng của họ chỉ đá bại Liverpool đúng 1 trận trong 11 lần chạm trán gần nhất, mặc dù chiến thắng 2-1 đó là ở Premier League. Nếu thầy trò HLV Arteta muốn chứng tỏ họ là một thế lực đáng được tính đến trong mùa giải này thì tốt nhất bắt đầu bằng cách đánh bại cỗ máy chiến thắng màu đỏ của HLV Klopp. Tương tự, nếu Liverpool muốn cho thấy họ đã sẵn sàng cho hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch Premier League thì hãy chơi một cách ấn tượng để khẳng định đẳng cấp của mình. Liverpool hay Arsenal, đội nào sẽ đoạt Siêu cúp Anh đêm nay tại Wembley? AFP Community Shield - Siêu cúp Anh nổi tiếng là khó dự đoán vì bản chất của nó không hơn gì một trận đấu khởi động được tôn vinh và do vậy, cũng không có quá nhiều điều quan trọng để luận bàn. Vậy thì hãy để cho trận đấu trôi qua một cách tự nhiên bởi không có gì bảo đảm rằng kẻ thắng sẽ bước lên bục đăng quang của Premier League vào cuối mùa. Serge Gnabry: từ 'hàng thải' của Arsenal đến người hùng của Bayern Munich