Soi kèo, dự đoán kết quả bóng đá nữ Olympic Mỹ vs Hà Lan (18 giờ, 30.7): Dễ có bất ngờ

Ở vòng bảng, tuyển Mỹ khởi đầu bằng trận thua đậm 0-3 trước Thụy Điển, sau đó thắng New Zealand với tỷ số 6-1 nhưng ở trận cuối để Úc cầm hòa 0-0 nê xếp nhì bảng G chỉ với 4 điểm (hơn Úc hiệu số phụ bàn thắng bại). Trong khi đó, tuyển nữ Hà Lan thắng tưng bừng Zambia 10-3 ở, hòa Brazil 3-3 ở lượt 2 và ở lượt cuối thắng đậm đà 8-2 trước Trung Quốc để xếp đầu bảng F với 7 điểm (hơn hệ số phụ so với Brazil). Ở trận cuối, tuyển nữ Hà Lan biết nếu thắng đậm sẽ xếp đầu bảng, gặp đội bóng số 1 thế giới Mỹ ở tứ kết nhưng vẫn chơi đúng sức. Đó là lý do giới phân tích cho rằng tuyển nữ Hà Lan tự tin cho đại chiến với tuyển Mỹ.