Solskjaer nổi đóa trước cảnh M.U sắp bị ‘hành xác’ khi vào chung kết Europa League

M.U đã góp mặt ở trận chung kết Europa League gặp Villarreal vào ngày 26.5 ở Gdansk (Ba Lan) khi vượt qua AS Roma với tổng tỷ số 8-5 mặc dù thua đối thủ 2-3 ở bán kết lượt về trên sân Olimpico rạng sáng nay. Tuy nhiên, đội quân của HLV Solskjaer giờ đây phải đối mặt với viễn cảnh đá 4 trận trong vòng 10 ngày ở Ngoại hạng Anh.

Theo đó, ngày 9.5 tới, M.U sẽ đến sân Aston Villa và sau đó lần lượt tiếp đón Leicester (rạng sáng 12.5, giờ VN), Liverpool (14.5) và Fulham (19.5). Ngoài việc thêm trận chung kết Europa League, một phần nguyên nhân khiến “Quỷ đỏ’ rơi vào tình thế lịch thi đấu dày đặc này là do trận gặp Liverpool trên sân nhà hôm 2.5 bị hoãn do CĐV nổi loạn.

Tuy vậy, Solskjaer vẫn tỏ ra bực tức nói với BT Sport: "Lịch thi đấu này được tạo ra bởi những người chưa bao giờ chơi bóng ở cấp độ này. Đó là điều không thể đối với các cầu thủ. Chúng tôi đã không được sắp xếp lịch thi đấu phù hợp. Chúng tôi cần dồn lực cho 4 trận đấu này. Đó là một quãng thời gian quá ngắn nhưng chúng tôi buộc phải sẵn sàng".

Chiến lược gia người Na Uy cũng tức giận về màn trình diễn của M.U trên sân AS Roma khi thừa nhận rằng nếu không có sự trỗi dậy ở hiệp 2 trong trận lượt đi (ghi 5 bàn) đã giúp thắng 6-2, “Quỷ đỏ” rất có thể đã bị loại bởi một AS Roma chơi đầy quyết tâm nhưng lãng phí hàng loạt cơ hội. "Tôi thất vọng vì chúng tôi đã thua, đặc biệt là cách chúng tôi chơi trong hiệp 2. Họ có thể dễ dàng lật ngược tỷ số 8-6 nếu tận dụng cơ hội tốt. Đó là một trận đấu kỳ lạ. Chúng tôi liên tục giao bóng cho họ nhưng may mắn là chúng tôi có một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới ”, HLV Solskjaer nhấn mạnh.