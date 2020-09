Tin chuyển nhượng: ‘Hoàng tử’ James Rodriguez chính thức đến Ngoại hạng Anh từ Real Madrid

Rodriguez đã tỏa sáng trong mùa giải đầu tiên ở đội bóng thủ đô Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của HLV Ancelotti . Tuy nhiên, ngôi sao này đã sa sút phong độ trong 2 mua giải mà Real Madrid được dẫn dắt bởi HLV Zinedine Zidane sau đó và không thể gây ấn tượng trong thời gian cho mượn kéo dài 2 năm tại Bayern Munich (từ năm 2017 đến 2019), nơi anh cũng làm việc với ông Ancelotti.

Rodriguez (áo trắng) phải rời Real Madrid để tìm lại phong độ REUTERS

Rodriguez trở thành bản hợp đồng thứ hai của Everton trong kỳ chuyển nhượng sau sự xuất hiện của tiền vệ người Brazil, Allan từ Napoli . Những sự bổ sung này mang được hứa hẹn sẽ mang lại tương lai tươi sáng cho “Toffees” bất chấp kết quả đáng thất vọng tại Ngoại hạng Anh mùa trước (đứng hạng 12).

“Tôi tin rằng, với Carlo (Ancelotti) và các trợ lý của ông ấy, chúng tôi có thể đạt được những điều to lớn. Một trong những lý do thúc đẩy tôi ký hợp đồng là sự hiện diện của Carlo Ancelotti. Tôi đã tận hưởng những khoảng thời gian tuyệt vời với ông ấy trước đây ở hai câu lạc bộ khác nhau. Đó là một lý do để tôi đến đây”, tuyển thủ Colombia nói.

Everton đã không giành được một danh hiệu kể từ năm 1995, nhưng Rodriguez nói rằng đó là mục tiêu của anh sau khi ký hợp đồng 2 năm: “Tôi có thể thấy các kế hoạch ở đây, dự án ở đây rất nghiêm túc. Tôi nghĩ rằng sự nghiêm túc và quyết tâm giành các danh hiệu có thể dẫn đến chức vô địch cho đội bóng”.

Rodriguez lần thứ ba được dẫn dắt bởi HLV Ancelotti REUTERS

HLV Ancelotti đang rất cần sự tiếp viện cho hàng tiền vệ sau khi kết thúc Ngoại hạng Anh mùa giải trước không được như ý. Một khoản phí được cho là cũng đã được thỏa thuận với Watford để chiêu mộ tiền vệ người Pháp, Abdoulaye Doucoure.

HLV Ancelotti nói: “James (Rodriguez), như mọi người đều biết, là một cầu thủ tuyệt vời với nhiều phẩm chất và khả năng kiến tạo cho các tiền đạo. Anh ấy thực sự hào hứng với dự án của đội bóng và thực tế là chúng tôi muốn cải thiện. Anh ấy thực sự hào hứng ký hợp đồng và tôi đã không mất quá nhiều thời gian để thuyết phục anh ấy. Những cầu thủ như James và Allan có thể giúp chúng tôi tốt hơn và đội bóng có thể giúp họ có cơ hội để thể hiện. Mối liên kế này có thể hữu ích để cải thiện kết quả, đội bóng và kết quả của Everton tại Ngoại hạng Anh”.