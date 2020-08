Tin chuyển nhượng Liverpool hôm nay: Thiago Alcantara vẫn chờ ‘The Reds’ đến rước về

Liverpool đã theo đuổi Thiago Alcantara suốt mùa hè hiện nay, mặc dù đã được CLB Bayern Munich “bật đèn xanh” cho đến rước về khi chỉ cần chồng đủ 27 triệu bảng, nhưng vẫn chưa thành.

Nguyên do là Liverpool vẫn kỳ kèo trả giá đến nay chỉ nhích lên mức 20 triệu bảng, và vẫn còn khoảng cách 7 triệu bảng nữa để Bayern Munich đồng ý.

Theo nhà báo Fabrizio Romano của kênh Sky Sport (Ý): “Thiago Alcantara đến giờ vẫn giữ nguyên ý định đến Ngoại hạng Anh, và muốn đầu quân cho Liverpool. HLV Klopp vẫn rất muốn có Thiago Alcantara, và Bayern Munich cũng đã đồng ý bán nhưng chắc giá 27 triệu bảng”.

Cũng theo nhà báo Fabrizio Romano, cách đây 2 ngày Liverpool tiếp tục liên lạc với Bayern Munich, nhưng vẫn chưa đạt được thoả thuận. Có tin “The Reds” đã nâng giá mua từ 15 triệu bảng đề nghị lúc đầu lên 20 triệu bảng, và xem đó là mức giá hợp lý cho Thiago Alcantara, cầu thủ đã 29 tuổi, và còn 1 năm hợp đồng với Bayern Munich.

Mặc dù vậy, đội bóng Đức vẫn kiên định với mức phí 27 triệu bảng của mình đưa ra, và cho Liverpool chỉ 1 tuần nữa để có quyết định cuối cùng. Do đó, lúc này sẽ tuỳ quyết định của Liverpool có chấp nhận giá mua như Bayern Munich yêu cầu hay không, nếu đồng ý họ sẽ sở hữu tiền vệ mà theo tiền đạo Wayne Rooney mô tả: “Tôi muốn anh ấy sang Barcelona hơn. Thiago Alcantara đến Liverpool chỉ như “hổ thêm cánh”.

Thiago Alcantara vừa vô địch Champions League cùng Bayern Munich AFP

CLB cũ của tôi là Manchester United khó lòng mà cạnh tranh, kể cả Chelsea nữa dù cũng đang mua sắm rầm rộ. Vì thế, cùng với Man City nếu mua được Messi và Liverpool mua được Thiago Alcantara, theo tôi coi như xong, chỉ có Man City và Liverpool lại đua vô địch Ngoại hạng Anh tiếp”.

Ở kỳ chuyển nhượng đang diễn ra, Liverpool chỉ mới mua 1 cầu thủ là hậu vệ người Hy Lạp, Kostas Tsimikas từ Olympiacos giá 11,7 triệu bảng.

HLV Klopp gần đây cũng than thở Liverpool muốn mua 1 cầu thủ nào mới trong mùa hè này phải “suy nghĩ tới 5 lần”, vì lý do CLB phải thắt chặt chi tiêu do ảnh hưởng bởi đại dịch khiến doanh thu sụt giảm bất chấp đã có thành công trên sân cỏ 2 mùa vừa qua khi vô địch Champions League và Ngoại hạng Anh.