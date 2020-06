Tin chuyển nhượng Ngoại hạng Anh ngày 2.6: Lý do M.U ve vãn Sterling?

Các tin tức chuyển nhượng khác đáng chú ý của giải Ngoại hạng Anh trong ngày 2.6: - Chelsea nhảy vào cuộc tranh mua trung phong Timo Werner, 24 tuổi từ CLB RB Leipzig - Siêu sao Lionel Messi không kích hoạt điều khoản ra đi tự do ngày 31.5, khiến nhiều CLB Ngoại hạng Anh thất vọng, trong đó có Man City. Điều này cũng đồng nghĩa, Messi sẽ ở lại Barcelona hết mùa giải sau. - Tiền vệ Willian, 31 tuổi của Chelsea sắp ra đi tự do vào mùa hè này và muốn đến Real Madrid, nhưng đội bóng Tây Ban Nha từ chối do hiện có quá nhiều tiền vệ chạy cánh trong đội hình. Arsenal muốn giữ chân trung vệ David Luiz, 33 tuổi thêm 1 mùa nữa, nhưng với điều kiện phải giảm lương so với mức 130.000 bảng/tuần hiện nay. Luiz hiện muốn quay lại CLB Benfica để kết thúc sự nghiệp. - HLV tuyển Anh, Gareth Southgate sẽ không xem bất cứ trận đấu nào ở Ngoại hạng Anh tại sân vận động, vì cho rằng không cần thiết và tuân thủ lệnh cấm sân không khán giả. Odion Ighalo AFP - M.U trả bao nhiêu để giữ chân được tiền đạo Odion Ighalo đến tháng 1.2021?. Theo tờ Mail, M.U phải chi tổng cộng tới 10,5 triệu bảng để ký hợp đồng gia hạn cho mượn và trả lương. Cụ thể 6 triệu bảng phí mượn trả cho Shanghai Shenhua, cùng trả lương cầu thủ này 130.000 bảng/tuần.