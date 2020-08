Trọng tài bắt 2 trận chung kết Cúp FA là sai luật

Vì vậy, theo cựu trọng tài Clattenburg trong bài viết riêng trên tờ Daily Mail cho rằng: “FA đã bẻ cong quy tắc của mình, với lý lẽ không muốn một trọng tài khác (được chọn lần đầu được bắt chung kết Cúp FA) có khoảnh khắc lớn trong sự nghiệp lại bị ảnh hưởng do gia đình không đến dự được vì đại dịch Covid-19

Nghe lý do khá lố bịch, nhưng đó là sự thật (nguyên do FA chọn Anthony Taylor bắt tiếp trận chung kết Cúp FA cho an toàn), cũng như phá vỡ truyền thống lâu nay của tổ chức này”.