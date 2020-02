Trực tiếp bóng đá Barcelona - Eibar: Bước đệm trước tuần giông bão

Barcelona hiện chỉ kém 1 điểm so đội đầu bảng Real Madrid (52 so với 53), còn Eibar đang chiến đấu trong cuộc chiến trụ hạng khi cách nhóm “cầm đèn đỏ” 3 điểm. Trước trận này, đội chủ sân Nou Camp đã kịp hoàn tất việc ký hợp đồng “khẩn cấp” với tiền đạo người Đan Mạch Martin Braithwaite từ Leganes có thời hạn hợp đồng đến tháng 6.2024.

Dù không còn trong thời gian thị trường chuyển nhượng nhưng Barcelona đã tận dụng quy định riêng của La Liga để chiêu mộ Braithwaite do Ousmane Dembele nghỉ 6 tháng vì chấn thương.

Tiền đạo Braithwaite nhiều khả năng được ra mắt màu áo Barcelona AFP

Với việc không thể chơi ở chuyến làm khách trên sân Napoli tại lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa tuần tới, tân binh 28 tuổi nhiều khả năng sẽ được ra mắt CĐV Barcelona trong cuộc đón tiếp Eibar tối nay. Điều này đồng nghĩa với việc các chân sút Antoine Griezmann, Ansu Fati, thậm chí là Lionel Messi sẽ được nghỉ dưỡng sức. Đội bóng của HLV Quique Setien đã gặp vấn đề rắc rối nội bộ trong những tuần gần đây nhưng vẫn có 3 chiến thắng liên tiếp tại La Liga kể từ trận thua 2-0 trước Valencia. Họ đã vượt qua Levante và Real Betis trước khi giành được 3 điểm rất cần thiết trên sân nhà trước Getafe đang bay cao.

Việc Real Madrid bị chia điểm trước Celta Vigo cuối tuần trước đã hâm nóng trận “Siêu kinh điển” tại Bernabeu vào ngày 1.3 khi bị Barcelona áp sát. Nhưng để tạo cú hích tinh thần trước chuyến hành quân đến Madrid, đội bóng xứ Catalan phải có 3 điểm trước Eibar và một kết quả khả quan trên sân Napoli tại Champions League. Vì vậy, Setien có thể vẫn sẽ hy vọng siêu sao Lionel Messi tiếp tục làm “ngòi nổ” cho hàng công. Tiền đạo người Argentina dù không ghi bàn nào trong 4 trận gần đây nhưng lại liên tục có nhiều pha kiến tạo cho Griezmann, Fati… lập công.

Messi (phải) vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Barcelona AFP

Eibar đã ở La Liga trong 3 mùa vừa qua và lần lượt kết thúc với các vị trí thứ 10, 9 và 12 trên bảng xếp hạng . Tuy nhiên, đến thời điểm này, đội bóng xứ Basque đang gặp khó khăn trong bối cảnh phải chiến đấu để trụ hạng. Các “Gunsmiths” (biệt danh của Eibar) đã không giành được chiến thắng nào ở La LIga kể từ khi đánh bại Atletico Madrid 2-0 vào ngày 18.1.

Hơn nữa, đội quân của HLV Jose Luis Mendilibar lại có thành tích không tốt trên sân khách mùa này khi chỉ 1 lần thắng trận, 5 hòa và 6 thua. Đáng nói hơn, trong 3 chuyến hành quân đến Nou Camp gần nhất, Eibar đều bại trận với tổng cộng 13 lần thủng lưới. Lợi thế duy nhất của đội khách là sẽ có thể lực sung mãn hơn do không thi đấu trận đấu nào kể từ ngày 7.2 do cuộc đụng độ giữa họ với Real Sociedad ở vòng trước La Liga bị hoãn do "ô nhiễm không khí” sau một vụ cháy gần sân.