UEFA sẽ thay đổi địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League

Nguyên nhân chính là việc TP.Istanbul cho rằng sẽ bị thất thu nghiêm trọng vì tổ chức không khán giả, cùng du khách sẽ không đến được Thổ Nhĩ Kỳ trong thời điểm đó vì vẫn còn lệnh cấm đi lại để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.

Theo đó, quyết định cuối cùng sẽ được UEFA công bố sau cuộc họp ban chấp hành ngày 17.6 tới. Tuy nhiên, tờ The New York Times dự báo, việc thay đổi địa điểm trận chung kết Champions League là gần như chắc chắn xảy ra, vì TP.Istanbul nay không muốn tổ chức nữa do bị thiệt hại tài chính quá lớn.