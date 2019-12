VCK U.23 châu Á: Cầu thủ UAE không đến Thái Lan sớm như mong muốn

Trước đó, sau khi chứng kiến tuyển quốc gia “sa lầy’ ở Đông Nam Á do thời tiết và thay đổi múi giờ, HLV Skorza đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá UAE (UAEFA) xem xét dời lịch bay của tuyển U.23 quốc gia vào ngày 28.12, thay vì ngày 2.1.2020 như kế hoạch.

Theo nhà cầm quân người Ba Lan, tuyển U.23 UAE cần có thời gian dài hơn để làm quen với khí hậu và tình trạng sa sút thể lực vì các sinh hoạt bị đảo lộn do thay đổi múi giờ.

Việc đến Bangkok sớm được HLV Skorza đánh giá rất quan trọng đối với U.23 UAE cho mục tiêu đoạt vé dự Olympic 2020. Trong đó, đội bóng đến từ Trung Đông sẽ gặp thách thức đầu tiên vào ngày 10.1.2020 trước đương kim á quân U.23 Việt Nam ở trận mở màn bảng D (bảng còn có Jordan và CHDCND Triều Tiên).

Tuy nhiên, trong một tuyên bố hôm 23.12, UAEFA đã gửi lời xin lỗi đến tuyển U.23 UAE vì không thể đáp ứng yêu cầu giúp đội bóng có thời gian tập luyện dài hơn ở Thái Lan nhằm bước vào giải đấu. Theo đó, tuyển U.23 UAE vẫn sẽ đáp chuyến bay đến Bangkok vào ngày 2.1.2020 và bắt tay vào tập luyện sau đó.

UAEFA đưa ra lý do rằng họ không thể thay đổi lịch bay của tuyển U.23 do áp lực lịch thi đấu của các giải hàng đầu trong nước đang trong giai đoạn cuối mùa. Tuy nhiên, theo báo giới địa phương, nguyên nhân là do BTC giải hàng đầu UAE và UAEFA đang bất đồng quan điểm dẫn đến không thể hoãn vòng 12 diễn ra ngày 1 và 2.1.2020, thậm chí một số CLB úp mở không “nhả” cầu thủ sớm cho tuyển U.23 nước nhà.