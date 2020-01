Ở lượt trận này, với việc hơn Iran 3 điểm (4 so với 1) và gặp Hàn Quốc ít động lực do đã đoạt vé, Uzbekistan xem ra rất dễ thở với mục tiêu giành một trận hòa để nắm chắc suất còn lại vào tứ kết ở bảng C. Trước trận, U.23 Uzbekistan có hiệu số bàn thắng bại +2, còn Iran là -1.

Dù rất nỗ lực nhưng U.23 Iran (áo trắng) vẫn bị loại AFC

Trên thực tế, để dưỡng sức cho trận tứ kết, HLV Kim Hak-Beom đã thay đổi 5 vị trí ở đội hình xuất phát trận này so với chiến thắng 2-1 trước U.23 Iran ở lượt trận thứ hai. Dẫu vậy, với đội hình với nhiều nhân tố mới nhưng U.23 Hàn Quốc vẫn chơi đầy quyết tâm khiến nhà ĐKVĐ “lên bờ xuống ruộng”. Sự nhập cuộc hưng phấn đã giúp đội bóng xứ sở kim chi sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 5 do công của Oh Se-Hun. Tuy nhiên, trong tình thế lép vế hơn về thế trận, U.23 Uzbekistan vẫn còn được bàn gỡ hòa 1-1 sau pha đánh đầu cho phần may mắn của Bobir Abdixolikov ở phút 22.

Tinh thần của các học trò của HLV Kim Hak-Beom cho thấy U.23 Hàn Quốc (6 điểm) đặt quyết tâm rất cao với mục tiêu đảm bảo ngôi đầu bảng C. Tinh thần đó được U.23 Hàn Quốc tiếp tục thể hiện ở hiệp 2 để một lần nữa vượt lên dẫn trước 2-1 sau pha lập công thứ hai của Oh Se-Hun ở phút 71.

Thời điểm này, ở trận đấu cùng giờ, nếu U.23 Iran thắng cách biệt 2 bàn sẽ đẩy Uzbekistan đối mặt nguy cơ bị loại. Trên thực tế, U.23 Iran đã có bàn thắng dẫn trước 1-0 trong trận đấu với Trung Quốc ở phút 87 do công của Noorafkan. Trong khi đó, dù đang dẫn trước nhưng U.23 Hàn Quốc vẫn tạo ra hàng loạt pha sóng gió trước khung thành của Uzbekistan.

U.23 Trung Quốc (áo đỏ) trở về nhà với thành tích đáng thất vọng AFC

Diễn biến trên đã khiến những phút cuối của 2 trận đấu thực sự căng thẳng. Bởi nếu U.23 Iran và Hàn Quốc cùng có bàn thắng, ĐKVĐ Uzbekistan sẽ bị loại do thua hiệu số bàn thắng bại (+1 so với 0). Tuy nhiên, điều này bất ngờ đã không xảy ra khi tỷ số của 2 trận đấu vẫn được giữa nguyên cho đến hết trận.

Với kết quả ở lượt cuối, U.23 Hàn Quốc đứng đầu với 3 trận toàn thắng (9 điểm), còn Uzbekistan (4 điểm) đứng thứ hai của bảng C nên đoạt vé đi vào tứ kết. Trong khi đó, dù có 4 điểm sau trận thắng Trung Quốc 1-0 nhưng U.23 Iran chỉ đứng thứ ba và bị loại do kém hiệu số bàn thắng bại với Uzbekistan (0 so với +1). U.23 Trung Quốc trở về nhà với thành tích đáng thất vọng: thua cả 3 trận và không ghi nổi 1 bàn thắng.

Như vậy, ở tứ kết, U.23 Hàn Quốc và Uzbekistan sẽ lần lượt gặp đội nhì và nhất bảng D, bảng có U.23 Việt Nam và sẽ đá lượt cuối vào ngày 16.1.