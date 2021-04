World Cup 2022: Iran kiện AFC vì thiên vị khi chọn chủ nhà đấu tập trung

Hồi giữa tháng 3, AFC đã trao cho Bahrain quyền đăng cai đấu tập trung bảng C vòng loại thứ 2 World Cup 2022/VCK Asian Cup 2023 vào tháng 6 do mối đe dọa của đại dịch Covid-19. Chủ nhà World Cup 2022 là Qatar, cũng như Trung Quốc , Kuwait, Ả Rập Xê Út, UAE , Nhật Bản và Hàn Quốc đều được trao nhiệm vụ đăng cai cho các bảng tương ứng.

Cuối tháng 3, AFC đã gửi một lá thư tới FFIRI, trong đó đề nghị rằng Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, Chủ tịch AFC, đã không can thiệp vào việc lựa chọn quê hương của ông này đăng cai đấu tập trung cho vòng loại. "Mặc dù chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của FFIRI trong việc tổ chức vòng loại FIFA World Cup 2022 và VCK Asian Cup 2023, nhưng chúng tôi xin thông báo rằng quyết định đã được ban thư ký AFC đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bao gồm các lĩnh vực khác nhau, như tiêu chuẩn của các sân vận động được đề xuất, đánh giá rủi ro về sắp xếp hậu cần, thương mại và tài chính cho các liên đoàn thành viên tham gia cũng như tình trạng đại dịch Covid-19 tại các quốc gia. Chủ tịch AFC không can thiệp vào các quyết định của ban thư ký AFC", bức thư của AFC viết.

FFIRI kể từ đó đã tuyên bố sẽ kháng nghị quyền đăng cai được trao cho Bahrain. "AFC đã chọn Bahrain làm địa điểm tập trung và cho biết địa điểm không thể thay đổi. Chúng tôi đã yêu cầu CAS xem xét vấn đề càng sớm càng tốt", một thông báo từ FFIRI, được tờ Tehran Times đăng tải.

Tuyển Bahrain có nhiều lợi thế trong cuộc tranh vé đi tiếp ở bảng C khi được chọn làm chủ nhà AFP

Được biết, Liên đoàn Bóng đá Bahrain đã đề nghị đăng cai tổ chức vào ngày 16.2 và đề nghị thanh toán các chi phí của Iran đến tranh tài. Trong khi đó, tờ Tehran Times cho hay, Kuwait đã được trao quyền đăng cai trước đối thủ cạnh tranh vé cùng bảng là Jordan để mang lại sự công bằng, giúp Kuwait không bị mất trận đấu trên sân nhà.

Iran đã không được đối xử tương tự như vậy với đối thủ cùng bảng C là Bahrain và FFIRI đã phải nộp đơn kháng cáo lên CAS trước ngày 31.3. Một cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của Chủ tịch AFC Sheikh Salman và Tổng thư ký Dato 'Windsor John đã diễn ra vào ngày 6.4, nhưng kháng cáo của Iran không được thảo luận.

AFC đã được ra nhiều tiêu chuẩn để chọn chủ nhà đăng cai đấu tập trung vòng loại thứ 2 World Cup 2022 AFP

Iran đã được lên kế hoạch tổ chức 3 trận sân nhà trong 4 trận còn lại trước khi Covid-19 gây ra vấn đề cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 . Những trận đấu này được tổ chức tại Tehran với các đối thủ Iraq, Bahrain và Hồng Kông, trong khi trận sân khách duy nhất của họ với Campuchia được tổ chức tại Phnom Penh. Tuy nhiên, với quyết định trên, Iran sẽ mất lợi thế rất lớn khi đều phải chơi các trận còn lại ở Bahrain.

Iran hiện đứng thứ 3 tại bảng C, nhưng thi đấu ít hơn 1 trận so với 4 đội còn lại. Họ đang có 6 điểm sau 4 trận, với 2 chiến thắng trước Campuchia (14-0) trên sân nhà và Hồng Kông (2-0) trên sân khách. Iraq đang đứng đầu bảng C với 11 điểm, trong khi Bahrain đứng thứ 2 với 9 điểm. Ở lượt đi, chủ nhà Bahrain đã thắng Iran 1-0.