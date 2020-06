15 giờ 30 trực tiếp VCK U.19 quốc gia 2020: TP.HCM có khuất phục được An Giang?

5 năm rồi TP.HCM mới trở lại với vòng chung kết giải U.19 vì thế có thể hiểu khát khao của thầy trò HLV Hà Vương Ngầu Nại- Nguyễn Hồng Phẩm như thế nào. Họ đã rất nỗ lực ở bảng D vòng loại để giành ngôi nhất bảng và rất muốn làm một điều gì đó để lấy lại hình ảnh và vị thế bóng đá trẻ cho thành phố mang tên Bác. Hơn 12 năm trước đây, TP.HCM còn phụ thuộc vào lò đào tạo trẻ Thành Long đã từng vô địch U.19, nhưng sau này khi Sở VHTT và LĐBĐ TP có chủ trương hợp tác với CLB Lyon thì bóng đá trẻ thành phố làm lại một cách căn cơ. Nhưng cũng phải đến nay thì mới giới thiệu được một lứa cầu thủ coi được. Còn được đến mức độ nào trận chiến với An Giang chiều nay sẽ cho câu trả lời cụ thể

Tuy nhiên nếu chỉ xét vòng loại thì U.19 TP.HCM vẫn còn thiếu sự mạnh mẽ và có hàng thủ chưa tốt, đặc biệt là thủ môn vẫn còn lụp chụp. Trận thua ngược 1-2 trước Hoàng Anh Gia Lai 2 cho thấy một số vấn đề từ thể lực, tâm lý giờ chót kém dẫn đến sự mất tập trung rất đáng tiếc. TP.HCM đã uốn nắn điều này sau đó nên chơi tưng bừng hơn trước Bình Phước ở trận cuối, nhưng vấn đề chính vẫn là sự ổn định. Với nhiều cá nhân tốt như đội trưởng Nguyễn Ngọc Hậu, hộ công Nguyễn Trung Thành, tiền vệ tổ chức Nguyễn Thanh Tú, cầu thủ chạy cánh Nguyễn Văn Mạnh đều từng dự Vòng chung kết U.21 năm rồi ở Pleiku, TP.HCM vẫn là tập thể mạnh, gắn kết. Chỉ cần duy trì được phong độ và chặt chẽ hơn ở hàng thủ, họ vẫn hy vọng có điểm trước An Giang.

BHL TP.HCM đều là các cựu danh thủ nổi tiếng Ngầu Nại-Hồng Phẩm- Xuân Trúc

Đội trưởng Ngọc Hậu (16) mũi tấn công chủ lực của TP.HCM Khả Hòa

Trong khi đó dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ Nguyễn Hồ Nhật Tiến, đội U.19 An Giang đi từng bước rất chắc chắn. Chính An Giang là đội duy nhất ở bảng E ngay trận mờ đầu vòng loại đã đánh bại Becamex Bình Dương, đội gây bất ngờ khi quật ngã Sông Lam Nghệ An vào ngày hôm qua. An Giang không có những cá nhân nổi trội nhưng đó là đội bóng có lối đá rất nhiệt, tinh thần chiến đấu cao, thể lực dồi dào và luôn biết cách thích ứng với mọi đối thủ, có thể đá ngắn mà cũng sẵn sàng phóng dài đua tốc độ.

Nếu xét về sức, An Giang chịu đẩy tốc độ sẽ buộc TP.HCM cuốn theo thì chính họ sẽ dễ kiểm soát trận đấu hơn. Đội hình của An Giang khá đồng đểu khi từng tuyến đểu tỏ ra ổn định như Bùi Phước Đại (3), Nguyễn Minh Trí (4), Phạm Hữu Nhiều (5), Nguyễn Trí Tân (2) ở hàng thủ, Nguyễn Anh Duy (7), Trương Văn Dư (9), Hồ Sỹ Quý (10), Thái Văn Thảo (8) ở giữa và Nguyễn Văn Vinh (11), Trần Lâm Trung Nghĩa (18) ở hàng trên. Nếu đá chặt chẽ, An Giang đủ sức gây khó cho TP.HCM và sẵn sàng tạo đột biến bằng các pha phản công tốc độ.

Truyền hình báo Thanh Niên trực tiếp trận đấu này lúc 15 giờ 30 trên kênh facebook, fanpage và Youtube thể thao 360 do báo Thanh Niên quản lý nội dung.

Nguyễn Trí Tân (2) của An Giang đeo bám cầu thủ Sài Gòn FC ở vòng loại