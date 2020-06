16 giờ chiều nay, truyền hình báo Thanh Niên trực tiếp cùng lúc 2 trận U.19

Bảng B đang rất kịch tính khi cả 4 đội đều củng có hy vọng vào bán kết trước lượt đấu cuối đá cùng giờ chiều nay 23.6. Thứ tự xếp hạng sau 2 lượt như sau: 1/ Công an Nhân dân: 4 điểm, hiệu số 1/0, 2/ Becamex Bình Dương: 3 điểm, hiệu số 2/2, 3/Sông Lam Nghệ An: 3 điểm, hiệu số 2/2, 4/ Hoàng Anh Gia Lai 2: 1 điểm, hiệu số 0/1. Sẽ có những cơ hội cụ thể có thể xảy ra của các đội như sau.

Công an Nhân dân sẽ vào bán kết khi chỉ cần hòa Sông Lam Nghệ An bất chấp kết quả trận cùng giờ còn lại vì khi đó 5 điểm là họ chắc chắn có 1 trong 2 vị trí đầu. Ngay trường hợp Công an Nhân dân thua thi họ vẫn cỏn 1 cửa là trận Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai 2 sẽ hòa thì sẽ vào bán kết (hơn đối đầu với Bình Dương nếu bằng điểm).

Hoàng Tuấn Hiệp (21) sẽ cùng Công an Nhân dân vào bán kết ? Khả Hòa

Thậm chi nếu thua với tỉ số chênh lệch 1 bàn nhưng có bàn thắng nhiều mà Hoàng Anh Gia Lai thắng Bình Dương với tỉ số cách biệt ít hơn thì đội của HLV Phạm Quang Thành cũng sẽ vào bán kết. Ví dụ Công an Nhân dân thua Sông Lam Nghệ An 1-2 trong khi Hoàng Anh Gia Lai 2 thắng Bình Dương 1-0 khi đó 2 đội cùng 4 điểm, hiệu số cùng là 0 (2/2 cho Công an Nhân dân và 1/1 cho Hoàng Anh Gia Lai 2) thì khi đó với tổng số bàn thắng nhiều hơn Công an Nhân dân sẽ vào bán kết.

Sông Lam Nghệ An muốn vào bán kết thì cũng phải thắng trực tiếp Công an Nhân dân và không cần quan tâm kết quả trận cùng giờ. Nhưng trường hợp trận này hòa thì Sông Lam chỉ vào bán kết nếu Hoàng Anh Gia Lai 2 phải thắng Bình Dương (khi đó bằng điểm nhưng đội bóng xứ Nghệ sẽ hơn đối đầu). Dĩ nhiên nếu thua đội bóng xứ Nghệ sẽ bị loại.

Ngô Văn Lương (11) liệu sẽ cùng Sông Lam Nghệ An vào bán kết? Khả Hòa

Trần Mạnh Quỳnh nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận từ Ủy viên BCH VFF, Phó trưởng ban trọng tài Võ Minh Trí, đang nung nấu quyết tâm ghi bàn Khả Hòa

Becamex Bình Dương sẽ vào bán kết nếu thắng trưc tiếp Hoàng Anh Gia Lai 2. Trường hơp hòa thì đội của HLV Hoàng Hùng sẽ vào bán kết nếu Sông Lam Nghệ An hòa hoặc thua Công an Nhân dân (khi đó bằng điểm Bình Dương hơn Sông Lam Nghệ An đối đầu). Còn thua thì đội bóng đất Thủ sẽ phải chia tay với giải.

Hoàng Anh Gia Lai 2 buộc phải thắng và sẽ vào bán kết nếu Sông Lam Nghệ An không có điểm trước Công an Nhân dân. Trường hợp Công an Nhân dân thua Sông Lam Nghệ An 0/1 thì Hoàng Anh Gia Lai 2 cũng sẽ vào bán kết nếu thắng Becamex Bình Dương 2 bàn cách biệt (2/0, 3/1, 4/2..) hoặc với tổng bàn thắng cao hơn bàn thua của Công an Nhân dân, vị dụ 2/1, 3/2 thì mới còn hy vọng cho thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh.

Nguyễn Hữu Hào(13) sẽ đưa Becamex Bình Dương vào bán kết?

Hay Nguyễn Hoàng Trung Nguyên (18), con trai trợ lý đội V-League Nguyễn Văn Đàn sẽ giúp Hoàng Anh Gia Lai 2 vào sâu? Khả Hòa

Sẽ có 1 trường hợp có thể xảy ra trong trường hợp Hoàng Anh Gia Lai thắng Bình Dương 1/0, 2/1, 3/2.. tương ứng Công an Nhân dân thua Sông Lam Nghệ An cũng 0/1,1/ 2, 2/3..thì 2 đội bằng điểm, bằng hiệu số và bằng tổng số bàn thắng. Do 2 đội bằng nhau về chỉ số đôi đầu (hòa 0-0) căn cứ quy định mới của AFC và điều lệ giải sẽ xét chỉ số fair play (tổng số thẻ vàng, thẻ đỏ..). Trường hợp bằng nhau nữa sẽ tiến hành bốc thăm.