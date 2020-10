17 giờ hôm nay trực tiếp B.Bình Dương vs Sài Gòn FC: Nuôi tham vọng vô địch!

Bà Rịa-Vũng Tàu chiếm ưu thế trong cuộc đua lên V-League Vòng 2 giai đoạn 2 giải hạng nhất quốc gia 2020, Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) chiếm ưu thế trong cuộc đua lên V-League khi giành chiến thắng 1-0 trước Phố Hiến chiều qua 13.10. Phút 31, Hải Anh đã nhanh chân ghi bàn cho BR-VT từ pha bóng lộn xộn trước khung thành Phố Hiến. Bàn thắng của Hải Anh được xem là bước ngoặt của trận đấu, bởi sau khi ghi bàn, BR-VT đã phòng ngự chắc chắn khiến Phố Hiến không thể tìm được bàn san bằng tỷ số. Thắng trận này, BR-VT tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng với 30 điểm. Không muốn để BR-VT một mình một ngựa bứt đi, Bình Định tiếp tục bám đuổi với chiến thắng 4-1 trước Bình Phước. Đội bóng đất võ hoàn toàn làm chủ thế trận và dễ dàng ghi 4 bàn thắng do công Hoàng Sơn (2 bàn), Thanh Bình và Văn Thanh ghi. Thắng trận, Bình Đình leo lên ngôi nhì bảng và kém BR-VT 4 điểm. Trong khi đó, trận Khánh Hòa tiếp An Giang phải tạm hoãn ở phút 24 do mưa lớn khiến mặt sân sũng nước khi An Giang đang dẫn 1-0. Trận đấu này sẽ đá lại lúc 9 giờ sáng nay (14.10) từ phút 24.

Ở nhóm đua trụ hạng, Đắk Lắk có chiến thắng quan trọng khi đánh bại Long An với tỷ số 2-1. Trận thắng này giúp Đắk Lắk vươn lên nhóm an toàn với 14 điểm, trong khi Long An vẫn ở khu vực nguy hiểm với 9 điểm. Ở trận đấu còn lại, Tây Ninh cũng thắng Đồng Tháp 1-0 để chắc suất trụ hạng khi có 18 điểm. Cần Thơ cũng có chiến thắng 1-0 trước Huế để vươn lên 13 điểm. Thành Thắng - Bá Duy