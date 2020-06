18 giờ chiều nay báo Thanh Niên trực tiếp trận U.19 Hoàng Anh Gia Lai 2 gặp Công an Nhân dân

Đây là 2 đội nhì bảng C và D ở vòng loại nhưng đều chơi không hề kém cạnh đội đầu bảng. Nếu Hoàng Anh Gia Lai 2 nhì bảng D nhưng thực tế đã thắng 1 và hòa 1 trước đội đầu bảng TP.HCM thì Công an Nhân dân nhì bảng C nhưng từng hòa đội đầu bảng Hoàng Anh Gia Lai 1 ở lượt đi và thua sát nút 0-1 ở lượt về.

Hoàng Anh Gia Lai 2 thoạt nhìn nhiều người dễ nghĩ sẽ yếu hơn Hoàng Anh Gia Lai 1 vì dù sao cũng là đội 2 nhưng thực tế không phải vậy. Do lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai JMG quá đông và phải sàng lọc liên tục nên số nào được HLV Graechen Guilliame chọn sẽ là đội 1, còn lại là đội 2 trẻ hơn một chút (đa số sinh năm 2003) do HLV Chu Ngọc Cảnh dẫn dắt. Trình độ của 2 đội là như nhau, có người phù hợp với cách xây dựng lối chơi của chuyên gia người Pháp, có người chưa phù hợp thì HLV nội dẫn dắt. Nhưng tựu trung lực lượng 2 đội không có sự cách biệt lớn. Thậm chí ở đội Hoàng Anh Gia Lai 2 còn có những cầu thủ mà đẳng cấp còn hơn cả cầu thủ đội 1 như Cao Hoàng Tú hay Lê Hữu Phước.

HLV Chu Ngọc Cảnh đang thành công cùng Hoàng Anh Gia Lai 2 Khả Hòa

Trợ lý HLV Nguyễn Ngọc Hoàng căn dặn các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai 2 Khả Hòa

Thế mạnh của Hoàng Anh Gia Lai 2 là thể lực được chuẩn bi khá tốt và tinh thần chiến đấu luôn mạnh mẽ đến phút chót. Điều này thể hiện rõ khi đám trẻ của bầu Đức lật ngược tình thế thắng TP.HCM 2-1 trên sân Thống Nhất trong 1 trận rất hay và gỡ hoà ở phút 90+3 trước Khánh Hòa ở trận cuối vòng loại để kịp ghi tên vào Vòng chung kết. Điểm yếu của đội bóng áo trắng tinh khôi này là thường nhập cuộc chậm hay mất tập trung ở vài thời điểm đầu trận nên rất dễ bị mất thế trận sớm hay thua bàn lãng xẹt. Nhưng sau khi có sự điều chỉnh kịp thời thì Hoàng Anh Gia Lai 2 chơi tốt hơn rất nhiều. Những cầu thủ như Hoàng Nhật Long, Phạm Công Kha, Nguyễn Văn Đăng, Phạm Ngô Minh Quang, Trương Vĩnh Phát.. càng đá càng tiến bộ.

Cao Hoàng Tú và Phạm Ngô Minh Quang chung vui cùng đồng đội Khả Hòa

Chắc chắn khi gặp Công an Nhân dân, một đội bóng không xa lạ gì vì từng ăn tập thời gian qua ở phố Núi, các cầu thủ của HLV Chu Ngọc Cảnh sẽ biết cách để khắc phục yếu điểm và phát huy thế mạnh để tạo nên lối chơi kiểm soát bóng đẹp mắt. Chính cựu hậu vệ phải một thời xuất sắc này của dream team Hoàng Anh Gia Lai khẳng định: “Bảng B rất mạnh, đối thủ Công an Nhân dân có đội hình đồng đều, một số đang chuẩn bị đá hạng nhì nên vượt qua họ không dễ dàng. Do vậy chúng tôi phải hết sức tập trung, thi đấu linh hoạt để giải quyết tốt trận Công an Nhân dân mới hy vọng tranh chấp với Sông Lam Nghệ An và Bình Dương”.

Trong khi đó Công an Nhân dân được xem là ẩn số ở Vòng chung kết. Đội của HLV Phạm Quang Thành rất âm thầm tiến từng bước chắc chắn bằng lối đá đẹp và chặt chẽ. Đội hình của đội bóng này không có những cái tên quá nổi bật nhưng nhìn đâu cũng thấy đều chơi tốt. Như thủ môn Hoàng Trung Phong rất vững vàng trong khuôn thành, Các hậu vệ đều có tầm vóc rất đẹp cao trên 1m 75 như Hoàng Tuấn Dương, Trần Quang Thịnh, Phạm Hoàng Thái, Nguyễn Hữu Thực, Trần Tuấn Anh hay Hoàng Văn Toản. Nhạc trưởng Nguyễn Chính Đăng, Hoàng Tuấn Hiệp và Bùi Xuân Thịnh điều tiết bóng nhanh nhạy, còn các mũi nhọn như Hà Văn Phương, Đỗ Ngọc Trọng, La Nguyễn Bảo Trung thì rất xông xáo. Nói chung đội hình của Công an Nhân dân rất đáng xem vì đây cũng là đội đặt chỉ tiêu cao lên hạng tại giải hạng nhì sắp tới. Thế nên U.19 sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để lứa trẻ này của ngành Công an khẳng định mình một cách hùng hồn.

Tiền đạo La Nguyễn Bảo Trung (27) chơi xông xáo của Công an Nhân dân Minh Trần

Tiền vệ Hoàng Tuấn Hiệp (21) của Công an Nhân dân Minh Trần

Do đã quen với lối đá của Hoàng Anh Gia Lai 1 nên về cơ bản HLV Phạm Quang Thành cũng sẽ biết bài của Hoàng Anh Gia Lai 2 để đưa ra lối đá phù hợp. Đây sẽ là trận mà các cầu thủ phố Núi thiên về tấn công còn Công an Nhân dân phòng ngự phản công sẽ tạo nên một trận hay và hào hứng. Mời các bạn xem trực tiếp trên truyền hình báo Thanh Niên lúc 18 giờ chiều nay 19.6, có phát trên youtube thể thao 360 do báo Thanh Niên quản lý nội dung.