23 đội đã đăng ký tham dự giải bóng đá U.21 quốc gia tròn 25 năm

Theo Phòng thi đấu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đến chiều ngày 22,4 đã có 23 đội đăng ký tham dự giải U.21 quốc gia gồm PVF, Viettel, Phố Hiến, Hà Nội, Luxury Hạ Long (Quảng Ninh), Nam Định, Thanh Hóa, Phù Đổng, Công an Nhân dân (phía Bắc), Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An , Đăk Lăk, Đà Nẵng , Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Học viện NutiFood (miền Trung và Tây Nguyên), Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ (phía Nam).